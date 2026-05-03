Sancionan a Hadjar y Colapinto se ilusiona en una largada marcada por el clima

El Gran Premio de Miami de la Fórmula 1 comenzó con un giro inesperado antes incluso de la largada. La FIA confirmó la sanción a Isack Hadjar tras detectar una infracción técnica en su monoplaza: el piso del auto superaba las medidas reglamentarias. Como consecuencia, el piloto de Red Bull fue descalificado de su posición original y deberá largar desde boxes.

La decisión impacta directamente en la conformación de la grilla y abre una oportunidad para otros equipos, en particular para Alpine, que gana terreno con sus dos representantes. La sanción no solo reordena posiciones, sino que también modifica las estrategias de largada en una competencia que ya se presentaba compleja.

Alpine avanza y apuesta a una largada clave

El reordenamiento beneficia especialmente a Pierre Gasly, quien avanzó un lugar y largará desde la novena posición, justo detrás de su compañero de equipo, el argentino Franco Colapinto, que partirá octavo.

Esta cercanía en la grilla abre la posibilidad de una estrategia conjunta en los primeros metros de carrera. Gasly se posiciona como una referencia inmediata para respaldar a Colapinto en el pique inicial, con el objetivo de consolidar posiciones en un contexto que exige precisión desde el arranque.

La grilla de largada, tras la sanción, queda conformada de la siguiente manera:

Kimi Antonelli (Mercedes)

Max Verstappen (Red Bull)

Charles Leclerc (Ferrari)

Lando Norris (McLaren)

George Russell (Mercedes)

Lewis Hamilton (Ferrari)

Oscar Piastri (McLaren)

Franco Colapinto (Alpine)

Pierre Gasly (Alpine)

Nico Hulkenberg (Audi)

Liam Lawson (Racing Bulls)

Oliver Bearman (Haas)

Carlos Sainz (Williams)

Esteban Ocon (Haas)

Alexander Albon (Williams)

Arvid Lindblad (Racing Bulls)

Fernando Alonso (Aston Martin)

Lance Stroll (Aston Martin)

Valtteri Bottas (Cadillac)

Sergio Pérez (Cadillac)

Gabriel Bortoleto (Audi)

Boxes: Isack Hadjar (Red Bull) - descalificado

Colapinto, en un momento clave

El argentino Colapinto afronta este compromiso con la posibilidad de ratificar su buen presente en Estados Unidos. La posición de largada, sumada al avance de Gasly, configura un escenario favorable para Alpine en términos estratégicos.

La proximidad entre ambos pilotos permite pensar en una salida coordinada, con Gasly cumpliendo un rol de respaldo inmediato. En una categoría donde cada metro inicial puede definir el desarrollo de la carrera, contar con dos autos consecutivos en la grilla representa una ventaja significativa.

El factor climático: incertidumbre total

Más allá de la reconfiguración deportiva, el contexto climático introduce un elemento de incertidumbre determinante. Desde horas tempranas, un intenso diluvio afecta a Miami, acompañado por riesgo de tormentas eléctricas.

Las condiciones meteorológicas generan dudas sobre el desarrollo normal del evento. La posibilidad de cancelación se mantiene latente, mientras la pista presenta un escenario complejo que exigirá máxima concentración de los pilotos.

El impacto del clima se traduce en varios factores:

Pista mojada y condiciones cambiantes

Riesgo de tormentas eléctricas durante la competencia

Incertidumbre sobre la continuidad o suspensión de la carrera

Este contexto obliga a equipos y pilotos a ajustar sus estrategias, no solo en términos técnicos, sino también en la toma de decisiones en tiempo real.