Habló el futbolista de Paraguay que tuvo un cruce con Lionel Messi y se explicó

La victoria de la selección argentina ante Paraguay representó la tercera en fila en la misma cantidad de presentaciones por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026. Además, producto de la igualdad de Brasil contra Venezuela de local, la Albiceleste lidera en soledad y con puntaje ideal la competencia.

El ingreso de Lionel Messi fue la frutilla del postre de un equipo que bailó al compás del funcionamiento colectivo y el talento del 10 permitió aportar otra cuota de lucidez en los últimos metros. Aunque estuvo cerca de marcar dos goles (uno olímpico y otro de tiro libre), el crack del Inter Miami quedó en el centro de la escena por un inesperado encontronazo con Antonio Sanabria.

El punta, que ingresó en lugar de Adam Bareiro, tuvo un reprochable accionar cuando tuvo de espaldas al campeón del mundo en Qatar 2022. En ese preciso momento, Sanabria lanzó un escupitajo en dirección a la ubicación donde se encontraba Leo.

Luego de que las imágenes rápidamente se viralizaron en las redes sociales, el futbolista del Torino de Italia buscó aclarar lo acontecido en diálogo con Tyc Sports. Al ser consultado sobre la disolución con el siete veces ganador del Balón de Oro, manifestó: “No, son cosas del partido; nada más”.

Además aprovechó la ocasión para negar el supuesto escupitajo al deportista argentino: “Estuve viendo, me llegó la imagen. Parece que yo lo escupo, pero para nada. Él está lejos, pero parece por la imagen. Como se ve de la parte de atrás parece que yo lo escupo. Pero nada que ver. Lo desmiento totalmente”. Y luego, añadió: “El cruce fue por cosas del partido”.

Esta situación no le gustó para nada a la estrella de la Scaloneta, quien en zona mixta emitió una fuerte respuesta hacia el goleador: “La verdad que no lo vi, me dijeron ahí en el vestuario que uno de ellos me había escupido.

La verdad no sé ni quién es el chico este. No lo vi, me dijeron ellos después pero tampoco le quiero dar importancia porque va a salir a hablar en todos lados y es peor, se va a hacer conocido y es mejor dejarlo ahí.

Vale destacar que Sanabria hizo buena parte de sus inicios en el fútbol en las inferiores del Barcelona, comenzando en el fútbol base, pasando por el Cadete A, el Juvenil A y el Barcelona B; hasta que en 2014 emigró rumbo al Sassuolo de Italia.

El director técnico Lionel Scaloni también fue consultado al respecto en conferencia de prensa: “No lo vi. No sé, no opino de algo que no vi. Pero si hizo eso no está bien. Pero tampoco pedir algo que no sé si se puede actuar. Pero no lo vi. Vi la jugada de cuando le tira la pelota por encima a Leo cuando se la pedía, pero no lo vi. Si hizo eso está mal, no puedo decir otra cosa”.