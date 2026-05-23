Hindú es finalista en la Primera división femenina

En la jornada inicial de los playoffs del Torneo Preparación 2026 "Bicentenario del Natalicio de Fray Mamerto Esquiú" para el Básquet Femenino de la Federación de Básquetbol de la Provincia de Catamarca, en la Primera División, Hindú BBC superó a Red Star BBC por 70-45, en cancha del Sagrado.

En el primer cuarto comenzó mejor la visita. Logró estar al frente desde el arranque pero el local pudo remontar sobre el final. Así, las Estrelladas se impusieron por tres puntos 18-15. El segundo cuarto mantuvo la tendencia del cierre, con más dirigidas por Gabriel Luján más fuertes. Completaron los 10 minutos con un parcial de 19-10 para ir al descanso arriba 34-28.

La segunda mitad continuó de la misma forma, con la Sagradas tomando ventaja en el marcador y rotando su plantel, mostrando por qué terminaron invictas en la fase regular. El tercer cuarto se lo llevaron por 18-9 (52-37 de parcial) y 18-8 el último para redondear el marcador final.

En la Final, Hindú se medirá con Montmartre, que en primer turno, en un gran duelo, derrotó por 63-54 a Olimpia.