Montmartre finalista en la primera división femenina

En el primer juego de la jornada de Semifinales del Torneo Preparación 2026 "Bicentenario del Natalicio de Fray Mamerto Esquiú" para el Básquet Femenino de la Federación de Básquetbol de la Provincia de Catamarca, Montmartre derrotó en un gran partido a Olimpia por 63-54 para pasar a la Final.

En el inicio, las dirigidas por Javier López había logrado comandar las acciones pero sin hacer una amplia diferencia. Se llevaron el primer cuarto por 20-18, mientras que las Cuervas ganó el segundo por 5-4, en el parcial con menos goleo, para el al descanso con ventaja de la visita por 24-23.

La segunda mitad arrancó favorable para las jugadoras de Maximiliano Agüero que lograron pasar al frente, pero las Borravinas entraron en ritmo de nuevo e igualaron las acciones para empatar el parcial en 16. Los últimos 10 minutos comenzaron de la misma forma, con Montmartre afianzándose al frente pero esta vez la remontada de Olimpia no fue suficiente y con un mejor cierre, el local se llevó el parcial por 24-14.

Esta tarde, Montmartre conocerá su rival para la definición del título, que saldrá del duelo entre Hindú BBC vs Red Star BBC, en cancha del Sagrado a las 14:30 hs.