Histórica medalla de oro para Argentina: Fernando Contreras ganó la final de Mountain Bike

Los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 dejaron una jornada especialmente significativa para la delegación argentina. El mendocino Fernando Contreras ganó la medalla de oro en Mountain Bike, en la competencia de Cross-Country, y consiguió un resultado histórico para el deporte argentino.

Contreras se quedó con la final con un tiempo de 1:24:27 y logró una importante diferencia sobre sus principales perseguidores. El ciclista argentino superó por 10 segundos a Alex Malacarne y por 1 minuto y 33 segundos a Ulan Bustos, ambos representantes de Brasil.

El resultado no fue solamente una nueva medalla para la delegación. Argentina nunca había subido siquiera al podio en esta competencia de los Juegos Suramericanos, por lo que la victoria del mendocino representa un hecho inédito para el país en esta disciplina dentro del certamen.

Con este triunfo, Argentina alcanzó además su cuarta medalla de oro en los Juegos Suramericanos 2026.

La emoción de Contreras después de la victoria

La llegada estuvo acompañada por una fuerte carga emocional. Entre lágrimas, Fernando Contreras celebró junto a su equipo y se mostró completamente emocionado después de conseguir la medalla dorada.

El significado personal de la victoria quedó reflejado en sus declaraciones posteriores. En diálogo con TyC Sports, el mendocino explicó el motivo de sus lágrimas y dedicó el triunfo a su padre, quien falleció durante este año. "Este triunfo es para una persona que se me fue este año, para mi viejo. Y para toda mi familia que me han apoyado en un año muy complicado para mí", expresó.

El ciclista también reveló que atravesó un momento en el que estuvo cerca de abandonar la actividad deportiva. "Hace unos meses estuve a punto de bajarme de la bicicleta", contó, y destacó el acompañamiento recibido de los profesionales que lo ayudaron durante ese período.

"Gracias a los profesionales, que me ayudaron muchísimo, hoy puedo estar acá", agregó.

Su triunfo en Santa Fe adquirió así una dimensión que excedió el resultado deportivo. La medalla de oro llegó después de un año que el propio Contreras describió como muy complicado, marcado por la pérdida de su padre y por un momento en el que llegó a considerar la posibilidad de dejar la bicicleta.

🥇 ¡FERNANDO CONTRERAS GANÓ LO MEDALLA DORADA Y ROMPIÓ EN LLANTO! 🥹



🇦🇷 El argentino se consagró campeón en los Juegos Suramericanos luego de liderar la final de mountain bike. Tras cruzar la meta, no pudo contener las lágrimas. pic.twitter.com/Pp4upkN3qi — TyC Sports (@TyCSports) September 14, 2026

El otro argentino en la competencia

En la misma competencia participó el argentino Agustín Durán, quien tuvo que abandonar durante la tercera vuelta. Durán se encontraba en una posición destacada al momento de dejar la competencia, ya que marchaba en tercer lugar. Su abandono impidió que pudiera completar la prueba y disputar las posiciones finales.

La actuación de Contreras, en cambio, terminó con el argentino en lo más alto del podio y con una ventaja considerable sobre los dos brasileños que completaron las posiciones de referencia detrás del mendocino.

Santiago Grassi y un debut con dos récords

La jornada de los Juegos Suramericanos también tuvo otra actuación destacada para la delegación argentina en la natación. El santafesino Santiago Grassi tuvo un debut soñado y consiguió una marca histórica en los 50 metros mariposa. En la serie clasificatoria, Grassi registró un tiempo de 23.44 segundos, una marca que le permitió establecer el nuevo récord argentino y suramericano de la especialidad.

El santafesino volvió de esta manera a competir con el seleccionado argentino después de algunos años alejado de las competencias internacionales. Para su regreso eligió los Juegos Suramericanos para volver a vestir la celeste y blanca.

Su participación continuaría este lunes a las 19:05, cuando volverá a competir en la pileta con el objetivo de quedarse con una medalla en los 50 metros mariposa.

Agustín Durán

La final también contará con presencia argentina a través de Ulises Cazau, quien logró la clasificación con un registro de 23.92 segundos. El platense tiene 20 años y disputa por primera vez unos Juegos Suramericanos de mayores.

Las Leonas debutaron con una goleada

El hockey también tuvo un comienzo contundente para Argentina. Las Leonas, en su primera presentación después de consagrarse campeonas del mundo, debutaron en los Juegos Suramericanos con una goleada sobre Paraguay.

El seleccionado argentino se impuso por 14-0, un resultado que reflejó la gran diferencia de jerarquía entre ambos planteles. La presentación de Las Leonas llegó después de su consagración mundial y significó su estreno en esta edición de los Juegos Suramericanos. El contundente marcador marcó el inicio de su participación en el certamen.

Más tarde sería el turno de Los Leones, que harán su debut frente a Perú.

El seleccionado masculino llegará al encuentro con varias de las figuras que vienen de conseguir el tercer lugar en el Mundial disputado hace algunas semanas en Países Bajos.