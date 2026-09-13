Tensión en Alpine: Gasly explotó por radio mientras Colapinto reclamaba el cambio

El Gran Premio de España terminó con tensión dentro de Alpine. Mientras Franco Colapinto cerraba una de sus mejores actuaciones del año con el séptimo puesto, su compañero Pierre Gasly quedó expuesto por una estrategia que lo llevó a realizar su última parada en boxes en el giro final.

El francés había largado desde el 14° lugar con neumáticos duros y decidió no ingresar a boxes durante el Virtual Safety Car provocado por Lance Stroll. La decisión le permitió avanzar posiciones, pero dejó pendiente el obligatorio cambio de neumáticos.

Alpine intentó prolongar la estrategia con la expectativa de que apareciera otro Safety Car que redujera el tiempo perdido en boxes. Sin embargo, esa situación nunca se produjo y Gasly tuvo que detenerse sobre el final de la carrera.

Gasly explotó por radio

Cuando su ingeniero, Josh Peckett, le comunicó que debía ingresar a boxes, Gasly respondió visiblemente molesto.

"Sinceramente, no tengo comentarios ni palabras. De verdad", manifestó el francés.

Poco después, el equipo le advirtió sobre la presencia de Colapinto detrás suyo. La respuesta de Gasly fue todavía más contundente:

"Ni siquiera me hables. Radio cerrada. Absolutamente asqueroso".

El malestar del piloto estaba relacionado con la estrategia que había elegido Alpine, que finalmente lo dejó sin posibilidades de pelear por los puntos. Gasly terminó 12°, mientras que Liam Lawson consiguió alejarse en las últimas vueltas.

Colapinto pidió el cambio de posición

La situación también generó frustración en Colapinto. El argentino venía detrás de Gasly y buscaba aprovechar la diferencia de ritmo entre ambos para avanzar.

"Chicos, no perdamos tiempo", reclamó el piloto argentino por la radio.

Su ingeniero de carrera, Stuart Barlow, le respondió que estaban trabajando en la situación, pero la orden para intercambiar posiciones no llegó de inmediato.

"Cambio, cambio, ¿hola? Vamos, cambio", insistió Colapinto.

Con una sola vuelta por disputar, el argentino volvió a elevar el tono: "¡Chicos, cambio!".

La demora permitió que Lawson ampliara la diferencia y que Oscar Piastri se acercara. Finalmente, Gasly ingresó a boxes en el último giro y Colapinto mantuvo el séptimo lugar.

Gasly reconoció la frustración

Después de la carrera, Gasly explicó su malestar y cuestionó el resultado de la estrategia adoptada por Alpine.

"En algún momento pensé que estaba nevando en Madrid; al final estaba conduciendo sobre hielo", comentó el francés, en referencia al desgaste de sus neumáticos.

También consideró que la escudería perdió una oportunidad de sumar puntos.

"Hoy probamos algo que, lamentablemente, no funcionó. Simplemente fue una gran oportunidad perdida", sostuvo.

En el comunicado oficial del equipo, Gasly señaló que habían intentado una alternativa debido a su posición de partida y que necesitaban la aparición de un Virtual Safety Car o un Safety Car para que la estrategia funcionara.

Colapinto cerró un gran fin de semana

Más allá del episodio con su compañero, Colapinto tuvo un fin de semana destacado. Después de clasificarse noveno, terminó séptimo en la carrera y sumó seis puntos para Alpine. Con ese resultado, llegó a 27 unidades y se mantiene 12° en el Campeonato de Pilotos.

"Estoy muy contento con el resultado final de hoy, logrando la séptima posición y sumando seis puntos para el equipo", expresó el argentino.

También consideró que fue probablemente su mejor fin de semana de carreras de la temporada por la ejecución mostrada tanto en la clasificación como durante la competencia.

"Maximicé el rendimiento en la clasificación e hice lo que tenía que hacer hoy", afirmó.

La próxima fecha de la Fórmula 1 será el Gran Premio de Azerbaiyán, en el circuito de Bakú, entre el 24 y el 26 de septiembre.

Este contenido fue elaborado con la asistencia de inteligencia artificial en su redacción y edición.