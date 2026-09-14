Juegos Suramericanos: debutan Las Leonas y Los Leones y continúa la acción del boxeo

Luego de un comienzo con 11 medallas durante la primera jornada, la delegación argentina tendrá este lunes una intensa agenda en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Decenas de deportistas nacionales competirán en distintas disciplinas y buscarán ampliar la cosecha conseguida durante el domingo.

Uno de los principales atractivos estará en el hockey sobre césped, con los debuts de Las Leonas y Los Leones. Ambos seleccionados argentinos saltarán a la cancha con varias figuras que vienen de conseguir recientemente importantes resultados internacionales: el equipo femenino obtuvo el primer lugar y el masculino el tercer puesto en el Mundial disputado hace algunas semanas en Países Bajos.

La actividad también tendrá presencia argentina en clavados, esports, pentatlón moderno, bochas, esgrima, gimnasia artística, patinaje artístico, vóley de playa, BMX Freestyle, ciclismo MTB, levantamiento de pesas, boxeo y patinaje de velocidad, entre otras disciplinas.

El público podrá seguir las distintas competencias en las tres sedes del evento: Santa Fe, Rosario y Rafaela.

La agenda comienza temprano en Rosario

La actividad argentina comenzará a las 8, con la presentación de Auka Sosa en trampolín de 3 metros masculino, dentro de la competencia de clavados que tendrá como escenario al Centro Acuático Provincial de Rosario. La prueba masculina se desarrollará durante la mañana. Argentina también cuenta con Azul Chiorazzo en la delegación, aunque su participación está prevista para otra jornada.

A las 9 será el turno de los esports, con Valorant masculino, donde Argentina enfrentará a Uruguay.

En el mismo horario comenzará el pentatlón moderno en el Estadio Municipal Jorge Newbery de Rosario. Vladimir Dovichi participará en la ronda de posicionamiento de esgrima, mientras que también estará presente el equipo argentino de pentatlón moderno, tanto en la rama masculina como femenina.

La disciplina tendrá actividad hasta el viernes 18 de septiembre y esta primera jornada estará destinada a las rondas de posicionamiento de esgrima. Argentina puede presentar hasta tres hombres y tres mujeres.

A las 9:30, en la Estación Belgrano de Santa Fe, competirán en bochas Milagros Pereyra y Renzo Farías.

Esgrima, gimnasia y patinaje

Desde las 10, el Estadio Salvador Bonilla recibirá las competencias de esgrima con participación argentina de Josefina Méndez, Isabel Di Tella, Andrea Nigosanti y Augusto Servello.

A la misma hora, pero en la Invencible Arena de Rosario, comenzará la actividad de gimnasia artística. La delegación femenina argentina disputará la clasificación por equipos e individual, en una jornada que tendrá dos bloques de competencia, uno durante la mañana y otro por la tarde.

También desde las 10, en Invencible Rosario, competirá Franco Donato Mastroianni Vito en el programa corto masculino de patinaje artístico. Durante la jornada también se desarrollarán pruebas femeninas de la especialidad.vEn el Rural Picadero de Rosario, a las 10, la dupla argentina de vóley de playa femenino integrada por Morena Abdala y Agostina Ghigliazza enfrentará a Paraguay. Será su segundo partido del torneo después del debut registrado el domingo.

El debut de Las Leonas

Uno de los momentos centrales del lunes llegará a las 10, cuando Las Leonas debuten en los Juegos Suramericanos. El partido será ante Paraguay, en el Estadio de la Asociación Santafesina de Hockey, en Santa Fe.

El plantel argentino está integrado por:

Sofía Cairo.

Lara Casas.

Sol Pagella.

Daiana Pacheco.

Zoe Díaz.

Pilar Palacio.

Chiara Ambrosini.

Mercedes Artola.

Victoria Falasco.

Emma Knobl.

Catalina Andrade.

Lourdes Pisthon.

Sol Guignet.

Pilar Pisthon.

Brisa Bruggesser.

Milagros Alastra.

Como reservas fueron convocadas Paula Santamarina y Ana Dodorico.

El seleccionado argentino llega a esta competencia después de haber conseguido el primer lugar en el Mundial disputado hace algunas semanas en Países Bajos, un antecedente destacado dentro de la agenda de este lunes.

BMX Freestyle y ciclismo MTB en Rafaela

La actividad también se trasladará a Rafaela. A las 11, en el Ecoparque, será el debut de los representantes argentinos en BMX Freestyle.

En la clasificación masculina competirá Manuel Turone, mientras que Analía Zacarías lo hará en la clasificación femenina. La participación de Turone se produce luego de que José "Maligno" Torres finalmente no participe en la competencia. Su lugar será ocupado por el joven neuquino.

En el Circuito MTB del Autódromo de Rafaela, en tanto, se disputarán las finales de ciclismo de montaña. La final femenina está programada para las 9:30, mientras que la masculina comenzará a las 11:30 y la premiación está prevista para las 13:30.

En la competencia masculina participarán Fernando Contreras y Agustín Durán, mientras que la representación femenina estará a cargo de Agustina Apaza y Lucía Miralles.

La competencia de MTB se disputará íntegramente durante este lunes.

Levantamiento de pesas y una extensa jornada de vóley de playa

A las 12, en Rosario, comenzarán las competencias de levantamiento de pesas. La halterofilia tendrá participación argentina a lo largo de la jornada, con actividad programada entre las 12 y las 20.

El vóley de playa tendrá una agenda igualmente intensa. A las 13, la dupla masculina integrada por Maciel Bueno y Bautista Amieva enfrentará a Brasil en el Rural Picadero de Rosario.

A la misma hora, en esports, Argentina jugará ante Paraguay en Valorant masculino. En la rama femenina del vóley de playa, a las 13, Brenda Churín y Belén Enriquez se medirán con Venezuela.

Más tarde, a las 17, será el turno de Nicolás Capogrosso y Tomás Capogrosso, quienes enfrentarán a Bolivia. Los hermanos disputarán así su segundo partido de la fase inicial.

Boxeo: tres argentinos en cuartos de final

El boxeo también concentrará buena parte de la atención en Rafaela. La actividad comenzará a las 15, en Invencible Rafaela, con los cuartos de final femeninos.

Melanie Martínez enfrentará a Tatiana Chagas, de Brasil, mientras que a las 15:36 está programado el combate entre Lucia Muello y Youly León, de Venezuela.

En el boxeo masculino, también a las 15:36, Pedro Arjona enfrentará a Alfonso Parra, de Venezuela, por los cuartos de final. De esta manera, la jornada tendrá tres representantes argentinos en instancia de cuartos de final, con dos combates femeninos y uno masculino.

Más actividad argentina hasta el cierre

La agenda continuará durante la tarde con distintas competencias. A las 15, en esports, Daniela Arias enfrentará a Cindy Espinoza, de Ecuador, en EA Sports FC femenino.

En bochas, la Estación Belgrano de Santa Fe volverá a concentrar actividad. A las 11 competirá Romina Bolatti, mientras que desde las 15:30 Candela Molina y Gabriel Crespi participarán en la primera fase clasificatoria.

A las 17, también en bochas, volverán a competir Renzo Farías y Milagros Pereyra. Finalmente, a las 19, Argentina participará en Vuelo progresivo masculino.

El patinaje de velocidad tendrá como representante argentina a Naiara Loreley Sagasti, quien desde las 16 disputará las semifinales de los 1000 metros sprint en el Patinódromo Municipal de Rosario. En caso de avanzar, la final está prevista para las 17.

Los Leones completan el debut del hockey argentino

El otro gran momento del hockey llegará durante la tarde con el debut de Los Leones. El seleccionado masculino enfrentará a Perú en el Estadio de la Asociación Santafesina de Hockey.

La información de la agenda ubica el encuentro a las 15, aunque también señala que el debut de Los Leones será a las 12. El plantel convocado está integrado por:

Joaquín Ruiz.

Nicolás Cicileo.

Matteo Fernández.

Luca Dulor.

Iñaki Minadeo.

Thomas Habif.

Tomás Ruiz.

Nicolás Rodríguez.

Juan Pedro Fernández.

Santiago Tarazona.

Mateo Torrigiani.

Mateo Serrano.

Franco Agostini.

Martín Ferreiro.

Yaco Kovalivker.

Joaquín Costa.

Los Leones llegan a Santa Fe 2026 después de haber obtenido el tercer lugar en el Mundial disputado recientemente en Países Bajos, mientras que Las Leonas fueron primeras en ese mismo certamen.

Con una agenda que comienza a las 8 y se extiende hasta las 19, la segunda jornada de los Juegos Suramericanos tendrá una fuerte presencia argentina en las tres ciudades sede. Después de las tres medallas de oro, una de plata y siete de bronce conseguidas durante el domingo, la delegación nacional buscará continuar con la cosecha mientras avanza el certamen que reúne a deportistas de 15 países.