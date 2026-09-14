Las 11 medallas que conquistaron los argentinos en el primer día de los Juegos Suramericanos

Los Juegos Sudamericanos Santa Fe 2026 comenzaron este domingo y la delegación argentina tuvo un arranque destacado, con una cosecha de 11 medallas durante la primera jornada de competencia. El equipo nacional consiguió tres preseas de oro, una de plata y siete de bronce, en un inicio que le permitió posicionarse entre los protagonistas del certamen.

La primera jornada estuvo marcada especialmente por las actuaciones individuales en esgrima y natación, disciplinas en las que llegaron las tres medallas doradas de Argentina. A ellas se sumaron una presea plateada y siete de bronce, completando una producción que alcanzó las 11 medallas en el primer día.

El oro fue conseguido por Pascual Di Tella en esgrima, mientras que Macarena Ceballos, en los 100 metros pecho, y Cecilia Dieleke, en los 50 metros espalda, completaron las tres victorias argentinas en natación.

La medalla de plata también llegó desde la pileta. Martina Berbeito obtuvo el segundo puesto en los 100 metros pecho, la misma prueba en la que Ceballos logró quedarse con el oro.

Las siete medallas de bronce

La mayor cantidad de preseas argentinas durante la jornada correspondió al bronce, con siete medallas distribuidas entre distintas disciplinas.

En esgrima, Juan Bacha consiguió una de las preseas de bronce. En natación, por su parte, Andrea Berrino obtuvo el tercer puesto en los 50 metros espalda y Lucas Alba hizo lo propio en los 800 metros libre. La primera medalla argentina del día llegó a través de Romina Imwinkelried, quien obtuvo el bronce en los 10 kilómetros de aguas abiertas.

La cosecha de bronces también incluyó actuaciones colectivas. Tres equipos argentinos alcanzaron el tercer puesto en sus respectivas disciplinas: el equipo masculino de gimnasia artística, el conjunto de 4x200 metros relevo estilo libre masculino y el equipo femenino.

De esta manera, la producción argentina del primer día quedó conformada de la siguiente manera:

Oro: 3 medallas.

3 medallas. Plata: 1 medalla.

1 medalla. Bronce: 7 medallas.

7 medallas. Total: 11 medallas.

Di Tella y una victoria con historia

Uno de los momentos destacados de la jornada fue el triunfo de Pascual Di Tella en esgrima, quien consiguió la medalla de oro luego de vencer por 15-12 a Eliecer Romero en la final.

Después de la competencia, el esgrimista habló con TyC Sports y expresó la satisfacción por haber conseguido la victoria, aunque también recordó un antecedente que le otorgó un significado especial al triunfo. "Siento mucha felicidad; en el 2018 competí en la final del Odesur contra el mismo tirador y me había ganado. Me quedé con la espina", señaló Di Tella al recordar aquella definición frente al mismo rival.

La final de Santa Fe tuvo además el condimento de una historia compartida durante años. El argentino explicó que conoce a Romero desde las categorías juveniles y que ambos llevan mucho tiempo compitiendo.

"Me sigue doliendo la pierna. Fue un match complicado; hemos tirado desde sub-17 con Eliecer Romero, somos del mismo año. Estamos hace muchos años compitiendo juntos", relató.

La referencia a su estado físico se produjo después de un combate exigente, aunque el esgrimista destacó especialmente la satisfacción de haber podido volver a competir al máximo nivel.

El regreso a la competencia internacional

El oro obtenido en Santa Fe también tuvo para Di Tella un valor relacionado con su recorrido más reciente. El deportista explicó que, después de los Juegos Olímpicos, no había participado en todas las pruebas internacionales.

Por eso, regresar a una competencia de este nivel y comprobar que podía volver a estar entre los mejores significó una satisfacción adicional. "Tengo muchísima felicidad de poder estar compitiendo en este nivel; después de los Juegos Olímpicos no estuve compitiendo en todas las pruebas internacionales. Poder volver y estar al nivel es una tranquilidad enorme de que se puede", expresó.

Su victoria, entonces, no solo representó una de las tres medallas de oro argentinas de la jornada, sino también el regreso a un escenario competitivo internacional con un resultado que el propio atleta valoró especialmente.