Marcelo Gallardo asumió como nuevo entrenador de Ecuador

Marcelo Gallardo fue anunciado oficialmente como nuevo entrenador de la selección de Ecuador, en reemplazo de Sebastián Beccacece, quien estuvo al frente de La Tri durante el último Mundial.

Luego de su salida de River, el Muñeco afrontará su primera experiencia como técnico de un seleccionado nacional. El gran objetivo de su ciclo será la Copa del Mundo 2030.

"Tenemos talento, estructura y ambición. Estamos listos. Que la gente crea, porque tiene con qué creer. Bienvenido Marcelo", publicó la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) en sus redes sociales, junto con un video protagonizado por su presidente, Francisco Egas.

El dirigente destacó la trayectoria del entrenador argentino y su forma de entender la competencia.

"Hizo de la exigencia una manera de entender el fútbol. La obsesión por competir, mejorar y no conformarse", expresó Egas.

"Tenemos una generación que compite al máximo nivel, con talento, estructura y ambición. Creemos que esta selección está preparada para dar el salto. Por eso fuimos a buscar a Marcelo Gallardo", agregó.

El desafío de dirigir a Ecuador

Gallardo aceptó la propuesta impulsado por el potencial de la actual generación de futbolistas ecuatorianos. Entre las principales figuras del plantel se encuentran William Pacho, Piero Hincapié, Moisés Caicedo y Kendry Páez.

En principio, la intención del entrenador sería mantener su residencia en Argentina y viajar a Ecuador cuando los compromisos laborales con el seleccionado lo requieran.

Con su llegada, Gallardo se suma a la lista de entrenadores argentinos que dirigieron a Ecuador, entre ellos Rodolfo Orlandini, Roberto Resquín, Miguel Ignomiriello, Gustavo Quinteros, Jorge Célico, Gustavo Alfaro y Sebastián Beccacece.

Cuándo será el debut de Gallardo

El estreno del Muñeco al frente de Ecuador se producirá durante la próxima Fecha FIFA, que tendrá un formato extendido entre fines de septiembre y comienzos de octubre.

El primer compromiso está previsto para el 24 de septiembre, cuando Ecuador se enfrentará a Corea del Sur en Suwon.

Luego, el 1 de octubre, La Tri viajará a Japón para medirse con el seleccionado local.

La gira podría cerrarse cuatro días más tarde con otro amistoso ante un rival que todavía no fue confirmado. Entre las alternativas aparecen Panamá o Nueva Zelanda.

La última experiencia de Gallardo como entrenador había sido en River, donde dejó su cargo en febrero de este año luego de una serie de resultados adversos.

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