River cierra la fase regular ante Atlético Tucumán con la mira puesta en los playoffs

afronta este domingo el último compromiso de la primera fase del Torneo Apertura con un objetivo concreto: asegurar el segundo puesto de su zona. Desde las 18:30, en el estadio Estadio Más Monumental, el conjunto dirigido por Eduardo Coudet recibirá a Atlético Tucumán en un partido correspondiente a la fecha 9, que contará con el arbitraje de Yael Falcón Pérez y transmisión de ESPN Premium.

El equipo de Núñez llega a este encuentro con la tranquilidad de tener garantizada su clasificación a los playoffs. Sin embargo, la posición final en la tabla aún está en juego, y el segundo lugar representa una ventaja clave: mantener la localía en los octavos de final, un factor que históricamente resulta determinante en instancias decisivas.

River, entre la obligación y la oportunidad

El presente del Millonario lo ubica en una posición favorable, pero no definitiva. La necesidad de sumar de a tres no responde a la urgencia de clasificar, sino a la estrategia de consolidarse entre los mejores de su zona. En ese contexto, el equipo de Coudet buscará imponer condiciones desde el inicio y aprovechar su localía para cerrar la fase regular con una victoria.

El posible once inicial muestra una combinación de nombres que reflejan la estructura del equipo:

Santiago Beltrán en el arco

en el arco Fabricio Bustos, Germán Pezzella, Lautaro Rivero y Matías Viña en defensa

en defensa Lucas Silva como eje en el mediocampo

como eje en el mediocampo Kendry Páez, Giuliano Galoppo y Juan Cruz Meza o Ian Subiabre en la generación de juego

en la generación de juego Joaquín Freitas y Facundo Colidio o Maximiliano Salas en ataque

La alineación evidencia variantes en sectores clave, especialmente en la zona ofensiva, donde aún se mantienen dudas sobre los nombres que completarán el equipo titular.

Atlético Tucumán

Del otro lado, Atlético Tucumán llega a este compromiso sin posibilidades de avanzar a la siguiente instancia. El equipo conducido por Julio César Falcioni acumula 11 puntos en el torneo y viene de igualar 1-1 frente a Banfield, resultado que marcó su última presentación antes de este cierre.

A pesar de no tener objetivos competitivos en juego, el Decano buscará cerrar su participación con una actuación sólida, especialmente ante un rival de jerarquía y en un escenario exigente como el Monumental.

La probable formación del conjunto tucumano sería:

Luis Ingolotti en el arco

en el arco Ignacio Galván, Gastón Suso, Clever Ferreira y Maximiliano Villa en defensa

en defensa Leonel Vega y Lautaro Godoy en el mediocampo

en el mediocampo Nicolás Laméndola, Franco Nicola y Renzo Tesuri en la línea ofensiva

en la línea ofensiva Leandro Díaz como referencia de ataque

Un partido con realidades opuestas

El encuentro presenta un contraste marcado entre ambos equipos. Mientras River se juega una posición estratégica en la tabla, Atlético Tucumán afronta el partido como una oportunidad para reivindicar su rendimiento y despedirse del torneo con una imagen positiva.

La antesala de los playoffs

Con la clasificación asegurada, River se encuentra en una etapa de transición hacia la fase eliminatoria. Este partido no solo define su posición final, sino que también puede servir como ensayo competitivo de cara a los octavos de final.

En ese sentido, el resultado ante Atlético Tucumán tendrá un impacto directo en el camino que el equipo de Coudet deberá recorrer en la próxima instancia, donde cada detalle —incluida la localía— puede inclinar la balanza.

El cierre de la fase regular, entonces, no es un trámite más: es la antesala de un nuevo desafío, en el que River buscará consolidar su protagonismo en el torneo.