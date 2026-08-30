Independiente Rivadavia sorprendió a Racing y lo goleó 3-1 por la Liga Profesional

Independiente Rivadavia logró una importante victoria ante Racing, al que derrotó 3-1 por la fase de grupos de la Liga Profesional.

El conjunto de Avellaneda comenzó en ventaja gracias al gol de Matko Miljevic, a los 19 minutos del primer tiempo. Sin embargo, Independiente Rivadavia reaccionó antes del descanso y llegó al empate a través de Gonzalo Ríos, a los 39 minutos.

En el segundo tiempo, el equipo mendocino terminó de dar vuelta el resultado. Fabrizio Sartori, a los 25 minutos, marcó el 2-1 y, ya en tiempo de descuento, Alex Arce convirtió el tercero para sentenciar el encuentro.

Aunque Racing tuvo mayor posesión de pelota, con un 55% frente al 45% de su rival, Independiente Rivadavia fue más incisivo en ataque y terminó con 19 tiros contra 11 de la Academia.

El partido también tuvo cinco tarjetas amarillas: tres para Independiente Rivadavia y dos para Racing. No hubo expulsados.

Cómo quedaron en el Grupo B

Con este triunfo, Independiente Rivadavia quedó sexto en el Grupo B, mientras que Racing se ubica en la 14° posición.

El próximo compromiso de la Lepra será ante River Plate, el domingo 6 de septiembre a las 19:15.

Racing, por su parte, enfrentará a Atlético Tucumán el mismo domingo desde las 21:30.