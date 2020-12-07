La Estancita MTB brilló con un excelente evento deportivo

07 Diciembre de 2020 08.34

Se disputó este domingo la 2da Ronda de La Estancita MTB con una excelente cantidad de participantes en las 11 categorías que se dieron cita a la competencia como son, Infantiles, Damas Promocional, Master C, Master B, Promocional +35 años, Juveniles, Damas Elite, Master A1 y A2, Elite y los Pro.
Consultado sobre el evento, el organizador, Prof. Alejandro Fernández, dijo lo siguiente, las carreras se desarrollaron con total normalidad y se respetaron todas las medidas sanitarias por la pandemia del Cobid-19, quiero destacar el accionar del servicio médico, del Instituto de la Comunidad, que tuvo que trabajar en la atención y traslados de tres deportistas que sufrieron accidentes en carrera, además de dos personas que se descompensaron, en este sentido el seguro ya está informado, la organización está atenta a la evolución de esto corredores, remarcó.
El evento contó con apoyo de Catamarca Capital, Carnicería del Valle, Instituto Medico de le Comunidad, Pablo Felicetti, Jasa Neumáticos, La Senda, Blur, Edma Cars, Karam Automotores, La Ferretería, LECGO. Gaso Bikes. Suplementación Catamarca, World Nutrition, Tito Tube, JM Mayorista, W80 Vega Distribución Comercial, Decobici, Autoservicio Avenida, YPF El Jumeal, DISMAR, 18 Karati y Red Colón.

CLASIFICACIONES FINALES

CATEGORIA MASTER C

1-BOLLADA, VICTOR 
2- MOYANO, HECTOR DANIEL 00:03:32
3- VERGARA, ENRIQUE 
4- CORDOBA, JUAN 
5- VERGARA, RUBEN 
6- VEGA, OSCAR GUILLERMO 
7- BUENADER, NESTOR JAVIER 
8- D´AGOSTINI, WALTER 
9- URIOSTE, ROBERTO JAVIER 
10- BARRIONUEVO, RAFAEL GUILLERMO

CATEGORIA INFANTILES B (11 Y 12 AÑOS)

1-MENDIZABAL, TOMAS 
2-  AHUMADA, ANTONIO  
3-  MENDIZABAL, JUAN CRUZ 
4-  SARTOR RUZO, BAUTISTA 
5-  MAZZUCO, IVO 
6-  LESCANO, SANTIAGO AGUSTIN 
7-  VAZQUEZ LOPEZ, ROCIO 
8-  VALENTINO, OTTINI 
9- MEDINA VEGA, VICTOR 
10- 43 VITTORE, RENZO

CATEGORIA DAMAS PROMOCIONALES

1- AGUERO, LUZ 
2-  MOYA, MARIA CONSTANZA 
3-  NIETO, AGUSTINA 
4-  LIZÁRRAGA, GILDA
5-  GARCIA CHAVEZ, MARIA BELEN
6-  BALLON, DANA 
7-  VASQUEZ, SOLEDAD 
8-  AREVALO, ISABEL
9- LAURET, SABRINA BELEN 
10- DIAZ SAVIO, LUZ

CATEGORIA MASTER B

1- CLARK, FLAVIO 
2-  GALINDEZ, FEDERICO 
3-  PACHECO, ARIEL 
4-  MERCADO, SEBASTIAN 
5-  JORDA, ALFREDO 
6- BARONE, MARCELO 
7-  RAMIREZ, MARTIN 
8-  AMENGUAL, GUSTAVO 
9-  MARTINEZ, EMILIO 
10- AREDES, JORGE EDUARDO

CATEGORIA VARONES PROMOCIONALES (+35 años)

1- CARRARA, MARTIN 
2 - RAMOS, FRANCO 
3- SALVATIERRA, LUCAS ABEL 
4-  BURGOS, EDUARDO 
5-  CARRIZO, MIGUEL ÁNGEL 
6- IBARRA, RAUL 
7-  GONZALEZ, CARLOS JOSE 
8-  NARVAEZ, HECTOR FEDERICO 
9-  GOMEZ, CESAR 
10-  SOTO, ROQUE

CATEGORIA JUVENILES

1- SALVATIERRA, MARCO 
2-  PONCE, JUAN 
3-  CARRIZO, ANTONIO 
4-  LEIVA, GEREMIAS 
5-  ROMERO, GONZALO 
6-  GÓMEZ, JEREMÍAS 
7-  FLORES, LUCAS MATIAS 
8-  TOLEDO, MATEO JULIÁN 
9-  FORESI, ALESSANDRO 
10-  OLVEIRA MARTINEZ, LUIS RICARDO

CATEGORIA DAMAS ELITE

1- LOPEZ, VELIA 
2-  ACUÑA, ANA LAURA 
3- VEGA, PRISCILA 
4-  TORRES, FLAVIA 
5-  VALLEJO, RITA 
6- VARELA, SAMANTA SOLEDAD 
7- CORDOBA, KAREN
8-  GUTIERREZ, MALENA 
9-  MORAN, MARIELA 
10-  BLANCO, MARIA DANIELA

CATEGORIA MASTER A1

1- MARTINEZ, EMMANUEL 
2- SOSA, JULIO 
3-  ROMERO, FEDERICO NICOLAS 
4-  BAZAN, MARCELO MAXIMILIANO
5-  VELAZQUE, JOSE 
6-  ARANCIBIA, MATIAS 
7-  JUNCO, MARCELO MAXIMILIANO
8-  VERGARA, SANTIAGO DANIEL 
9-  CAMPOS, JAVIER 
10- CABELLO CORONEL, DANIEL GASTON

CATEGORIA MASTER A2

1- VALDEZ, GUSTAVO FERNANDO 
2-  GOMEZ, JOSE ARIEL 
3-  VERGARA, BRUNO 
4-  GASO, PABLO FERNANDO 
5- ROMERO, JULIO 
6-  GOMEZ SAVIO, LUCAS EXEQUIEL
7-  BULACIO, JORGE 
8-  VILLACORTA, HERNAN 
9-  BARRIONUEVO, VICTOR 
10-  AHUMADA, MAXIMILIANO

CATEGORIA PRO

1- FONTAN, DIEGO 
2-  SALAS GONZALEZ, AGUSTIN 
3-  ROJAS, JUAN MANUEL 
4-  DIAZ, FACUNDO ALEJANDRO 
5-  SEEWALD, SAMUEL 
6-  ORTEGA, EMANUEL 
7-  RIVERA, JOSE IGNACIO 
8- ROMERO, GABRIEL 
9- ZARATE, MATIAS 
10-  DIAZ ELENA, JOSE

CATEGORIA ELITE

1- LEIVA, JUAN CRUZ 
2-  OLVEIRA, DAVID 
3-  ORELLANA, JOSE MARIO 
4-  ARAGÓN, FACUNDO NICOLÁS 
5-  PALACIO, GASTON 
6-  CARRIZO CORZO, FERNANDO 
7-  BAROT, FEDERICO 
8-  SECO, ERNESTO EMILIANO 
9-  VERA, ROMAN GUILLERMO
10-  ALTAMIRANO, MARTIN 
CLASIFICACIONES FINALES

CATEGORIA MASTER C

1-BOLLADA, VICTOR
2- MOYANO, HECTOR DANIEL 00:03:32
3- VERGARA, ENRIQUE
4- CORDOBA, JUAN
5- VERGARA, RUBEN
6- VEGA, OSCAR GUILLERMO
7- BUENADER, NESTOR JAVIER
8- D´AGOSTINI, WALTER
9- URIOSTE, ROBERTO JAVIER
10- BARRIONUEVO, RAFAEL GUILLERMO

CATEGORIA INFANTILES B (11 Y 12 AÑOS)

1-MENDIZABAL, TOMAS
2-  AHUMADA, ANTONIO  
3-  MENDIZABAL, JUAN CRUZ
4-  SARTOR RUZO, BAUTISTA
5-  MAZZUCO, IVO
6-  LESCANO, SANTIAGO AGUSTIN
7-  VAZQUEZ LOPEZ, ROCIO
8-  VALENTINO, OTTINI
9- MEDINA VEGA, VICTOR
10- 43 VITTORE, RENZO

CATEGORIA DAMAS PROMOCIONALES

1- AGUERO, LUZ
2-  MOYA, MARIA CONSTANZA
3-  NIETO, AGUSTINA
4-  LIZÁRRAGA, GILDA
5-  GARCIA CHAVEZ, MARIA BELEN
6-  BALLON, DANA
7-  VASQUEZ, SOLEDAD
8-  AREVALO, ISABEL
9- LAURET, SABRINA BELEN
10- DIAZ SAVIO, LUZ

CATEGORIA MASTER B

1- CLARK, FLAVIO
2-  GALINDEZ, FEDERICO
3-  PACHECO, ARIEL
4-  MERCADO, SEBASTIAN
5-  JORDA, ALFREDO
6- BARONE, MARCELO
7-  RAMIREZ, MARTIN
8-  AMENGUAL, GUSTAVO
9-  MARTINEZ, EMILIO
10- AREDES, JORGE EDUARDO

CATEGORIA VARONES PROMOCIONALES (+35 años)

1- CARRARA, MARTIN
2 - RAMOS, FRANCO
3- SALVATIERRA, LUCAS ABEL
4-  BURGOS, EDUARDO
5-  CARRIZO, MIGUEL ÁNGEL
6- IBARRA, RAUL
7-  GONZALEZ, CARLOS JOSE
8-  NARVAEZ, HECTOR FEDERICO
9-  GOMEZ, CESAR
10-  SOTO, ROQUE

CATEGORIA JUVENILES

1- SALVATIERRA, MARCO
2-  PONCE, JUAN
3-  CARRIZO, ANTONIO
4-  LEIVA, GEREMIAS
5-  ROMERO, GONZALO
6-  GÓMEZ, JEREMÍAS
7-  FLORES, LUCAS MATIAS
8-  TOLEDO, MATEO JULIÁN
9-  FORESI, ALESSANDRO
10-  OLVEIRA MARTINEZ, LUIS RICARDO

CATEGORIA DAMAS ELITE

1- LOPEZ, VELIA
2-  ACUÑA, ANA LAURA
3- VEGA, PRISCILA
4-  TORRES, FLAVIA
5-  VALLEJO, RITA
6- VARELA, SAMANTA SOLEDAD
7- CORDOBA, KAREN
8-  GUTIERREZ, MALENA
9-  MORAN, MARIELA
10-  BLANCO, MARIA DANIELA

CATEGORIA MASTER A1

1- MARTINEZ, EMMANUEL
2- SOSA, JULIO
3-  ROMERO, FEDERICO NICOLAS
4-  BAZAN, MARCELO MAXIMILIANO
5-  VELAZQUEZ, JOSE
6-  ARANCIBIA, MATIAS
7-  JUNCO, MARCELO MAXIMILIANO
8-  VERGARA, SANTIAGO DANIEL
9-  CAMPOS, JAVIER
10- CABELLO CORONEL, DANIEL GASTON

CATEGORIA MASTER A2

1- VALDEZ, GUSTAVO FERNANDO
2-  GOMEZ, JOSE ARIEL
3-  VERGARA, BRUNO
4-  GASO, PABLO FERNANDO
5- ROMERO, JULIO
6-  GOMEZ SAVIO, LUCAS EXEQUIEL
7-  BULACIO, JORGE
8-  VILLACORTA, HERNAN
9-  BARRIONUEVO, VICTOR
10-  AHUMADA, MAXIMILIANO

CATEGORIA PRO

1- FONTAN, DIEGO
2-  SALAS GONZALEZ, AGUSTIN
3-  ROJAS, JUAN MANUEL
4-  DIAZ, FACUNDO ALEJANDRO
5-  SEEWALD, SAMUEL
6-  ORTEGA, EMANUEL
7-  RIVERA, JOSE IGNACIO
8- ROMERO, GABRIEL
9- ZARATE, MATIAS
10-  DIAZ ELENA, JOSE

CATEGORIA ELITE

1- LEIVA, JUAN CRUZ
2-  OLVEIRA, DAVID
3-  ORELLANA, JOSE MARIO
4-  ARAGÓN, FACUNDO NICOLÁS
5-  PALACIO, GASTON
6-  CARRIZO CORZO, FERNANDO
7-  BAROT, FEDERICO
8-  SECO, ERNESTO EMILIANO
9-  VERA, ROMAN GUILLERMO
10-  ALTAMIRANO, MARTIN

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