La Estancita MTB brilló con un excelente evento deportivo

Se disputó este domingo la 2da Ronda de La Estancita MTB con una excelente cantidad de participantes en las 11 categorías que se dieron cita a la competencia como son, Infantiles, Damas Promocional, Master C, Master B, Promocional +35 años, Juveniles, Damas Elite, Master A1 y A2, Elite y los Pro.
Consultado sobre el evento, el organizador, Prof. Alejandro Fernández, dijo lo siguiente, las carreras se desarrollaron con total normalidad y se respetaron todas las medidas sanitarias por la pandemia del Cobid-19, quiero destacar el accionar del servicio médico, del Instituto de la Comunidad, que tuvo que trabajar en la atención y traslados de tres deportistas que sufrieron accidentes en carrera, además de dos personas que se descompensaron, en este sentido el seguro ya está informado, la organización está atenta a la evolución de esto corredores, remarcó.
El evento contó con apoyo de Catamarca Capital, Carnicería del Valle, Instituto Medico de le Comunidad, Pablo Felicetti, Jasa Neumáticos, La Senda, Blur, Edma Cars, Karam Automotores, La Ferretería, LECGO. Gaso Bikes. Suplementación Catamarca, World Nutrition, Tito Tube, JM Mayorista, W80 Vega Distribución Comercial, Decobici, Autoservicio Avenida, YPF El Jumeal, DISMAR, 18 Karati y Red Colón.
CLASIFICACIONES FINALES
CATEGORIA MASTER C
1-BOLLADA, VICTOR
2- MOYANO, HECTOR DANIEL 00:03:32
3- VERGARA, ENRIQUE
4- CORDOBA, JUAN
5- VERGARA, RUBEN
6- VEGA, OSCAR GUILLERMO
7- BUENADER, NESTOR JAVIER
8- D´AGOSTINI, WALTER
9- URIOSTE, ROBERTO JAVIER
10- BARRIONUEVO, RAFAEL GUILLERMO
CATEGORIA INFANTILES B (11 Y 12 AÑOS)
1-MENDIZABAL, TOMAS
2- AHUMADA, ANTONIO
3- MENDIZABAL, JUAN CRUZ
4- SARTOR RUZO, BAUTISTA
5- MAZZUCO, IVO
6- LESCANO, SANTIAGO AGUSTIN
7- VAZQUEZ LOPEZ, ROCIO
8- VALENTINO, OTTINI
9- MEDINA VEGA, VICTOR
10- 43 VITTORE, RENZO
CATEGORIA DAMAS PROMOCIONALES
1- AGUERO, LUZ
2- MOYA, MARIA CONSTANZA
3- NIETO, AGUSTINA
4- LIZÁRRAGA, GILDA
5- GARCIA CHAVEZ, MARIA BELEN
6- BALLON, DANA
7- VASQUEZ, SOLEDAD
8- AREVALO, ISABEL
9- LAURET, SABRINA BELEN
10- DIAZ SAVIO, LUZ
CATEGORIA MASTER B
1- CLARK, FLAVIO
2- GALINDEZ, FEDERICO
3- PACHECO, ARIEL
4- MERCADO, SEBASTIAN
5- JORDA, ALFREDO
6- BARONE, MARCELO
7- RAMIREZ, MARTIN
8- AMENGUAL, GUSTAVO
9- MARTINEZ, EMILIO
10- AREDES, JORGE EDUARDO
CATEGORIA VARONES PROMOCIONALES (+35 años)
1- CARRARA, MARTIN
2 - RAMOS, FRANCO
3- SALVATIERRA, LUCAS ABEL
4- BURGOS, EDUARDO
5- CARRIZO, MIGUEL ÁNGEL
6- IBARRA, RAUL
7- GONZALEZ, CARLOS JOSE
8- NARVAEZ, HECTOR FEDERICO
9- GOMEZ, CESAR
10- SOTO, ROQUE
CATEGORIA JUVENILES
1- SALVATIERRA, MARCO
2- PONCE, JUAN
3- CARRIZO, ANTONIO
4- LEIVA, GEREMIAS
5- ROMERO, GONZALO
6- GÓMEZ, JEREMÍAS
7- FLORES, LUCAS MATIAS
8- TOLEDO, MATEO JULIÁN
9- FORESI, ALESSANDRO
10- OLVEIRA MARTINEZ, LUIS RICARDO
CATEGORIA DAMAS ELITE
1- LOPEZ, VELIA
2- ACUÑA, ANA LAURA
3- VEGA, PRISCILA
4- TORRES, FLAVIA
5- VALLEJO, RITA
6- VARELA, SAMANTA SOLEDAD
7- CORDOBA, KAREN
8- GUTIERREZ, MALENA
9- MORAN, MARIELA
10- BLANCO, MARIA DANIELA
CATEGORIA MASTER A1
1- MARTINEZ, EMMANUEL
2- SOSA, JULIO
3- ROMERO, FEDERICO NICOLAS
4- BAZAN, MARCELO MAXIMILIANO
5- VELAZQUE, JOSE
6- ARANCIBIA, MATIAS
7- JUNCO, MARCELO MAXIMILIANO
8- VERGARA, SANTIAGO DANIEL
9- CAMPOS, JAVIER
10- CABELLO CORONEL, DANIEL GASTON
CATEGORIA MASTER A2
1- VALDEZ, GUSTAVO FERNANDO
2- GOMEZ, JOSE ARIEL
3- VERGARA, BRUNO
4- GASO, PABLO FERNANDO
5- ROMERO, JULIO
6- GOMEZ SAVIO, LUCAS EXEQUIEL
7- BULACIO, JORGE
8- VILLACORTA, HERNAN
9- BARRIONUEVO, VICTOR
10- AHUMADA, MAXIMILIANO
CATEGORIA PRO
1- FONTAN, DIEGO
2- SALAS GONZALEZ, AGUSTIN
3- ROJAS, JUAN MANUEL
4- DIAZ, FACUNDO ALEJANDRO
5- SEEWALD, SAMUEL
6- ORTEGA, EMANUEL
7- RIVERA, JOSE IGNACIO
8- ROMERO, GABRIEL
9- ZARATE, MATIAS
10- DIAZ ELENA, JOSE
CATEGORIA ELITE
1- LEIVA, JUAN CRUZ
2- OLVEIRA, DAVID
3- ORELLANA, JOSE MARIO
4- ARAGÓN, FACUNDO NICOLÁS
5- PALACIO, GASTON
6- CARRIZO CORZO, FERNANDO
7- BAROT, FEDERICO
8- SECO, ERNESTO EMILIANO
9- VERA, ROMAN GUILLERMO
10- ALTAMIRANO, MARTIN
CLASIFICACIONES FINALES
CATEGORIA MASTER C
1-BOLLADA, VICTOR
2- MOYANO, HECTOR DANIEL 00:03:32
3- VERGARA, ENRIQUE
4- CORDOBA, JUAN
5- VERGARA, RUBEN
6- VEGA, OSCAR GUILLERMO
7- BUENADER, NESTOR JAVIER
8- D´AGOSTINI, WALTER
9- URIOSTE, ROBERTO JAVIER
10- BARRIONUEVO, RAFAEL GUILLERMO
CATEGORIA INFANTILES B (11 Y 12 AÑOS)
1-MENDIZABAL, TOMAS
2- AHUMADA, ANTONIO
3- MENDIZABAL, JUAN CRUZ
4- SARTOR RUZO, BAUTISTA
5- MAZZUCO, IVO
6- LESCANO, SANTIAGO AGUSTIN
7- VAZQUEZ LOPEZ, ROCIO
8- VALENTINO, OTTINI
9- MEDINA VEGA, VICTOR
10- 43 VITTORE, RENZO
CATEGORIA DAMAS PROMOCIONALES
1- AGUERO, LUZ
2- MOYA, MARIA CONSTANZA
3- NIETO, AGUSTINA
4- LIZÁRRAGA, GILDA
5- GARCIA CHAVEZ, MARIA BELEN
6- BALLON, DANA
7- VASQUEZ, SOLEDAD
8- AREVALO, ISABEL
9- LAURET, SABRINA BELEN
10- DIAZ SAVIO, LUZ
CATEGORIA MASTER B
1- CLARK, FLAVIO
2- GALINDEZ, FEDERICO
3- PACHECO, ARIEL
4- MERCADO, SEBASTIAN
5- JORDA, ALFREDO
6- BARONE, MARCELO
7- RAMIREZ, MARTIN
8- AMENGUAL, GUSTAVO
9- MARTINEZ, EMILIO
10- AREDES, JORGE EDUARDO
CATEGORIA VARONES PROMOCIONALES (+35 años)
1- CARRARA, MARTIN
2 - RAMOS, FRANCO
3- SALVATIERRA, LUCAS ABEL
4- BURGOS, EDUARDO
5- CARRIZO, MIGUEL ÁNGEL
6- IBARRA, RAUL
7- GONZALEZ, CARLOS JOSE
8- NARVAEZ, HECTOR FEDERICO
9- GOMEZ, CESAR
10- SOTO, ROQUE
CATEGORIA JUVENILES
1- SALVATIERRA, MARCO
2- PONCE, JUAN
3- CARRIZO, ANTONIO
4- LEIVA, GEREMIAS
5- ROMERO, GONZALO
6- GÓMEZ, JEREMÍAS
7- FLORES, LUCAS MATIAS
8- TOLEDO, MATEO JULIÁN
9- FORESI, ALESSANDRO
10- OLVEIRA MARTINEZ, LUIS RICARDO
CATEGORIA DAMAS ELITE
1- LOPEZ, VELIA
2- ACUÑA, ANA LAURA
3- VEGA, PRISCILA
4- TORRES, FLAVIA
5- VALLEJO, RITA
6- VARELA, SAMANTA SOLEDAD
7- CORDOBA, KAREN
8- GUTIERREZ, MALENA
9- MORAN, MARIELA
10- BLANCO, MARIA DANIELA
CATEGORIA MASTER A1
1- MARTINEZ, EMMANUEL
2- SOSA, JULIO
3- ROMERO, FEDERICO NICOLAS
4- BAZAN, MARCELO MAXIMILIANO
5- VELAZQUEZ, JOSE
6- ARANCIBIA, MATIAS
7- JUNCO, MARCELO MAXIMILIANO
8- VERGARA, SANTIAGO DANIEL
9- CAMPOS, JAVIER
10- CABELLO CORONEL, DANIEL GASTON
CATEGORIA MASTER A2
1- VALDEZ, GUSTAVO FERNANDO
2- GOMEZ, JOSE ARIEL
3- VERGARA, BRUNO
4- GASO, PABLO FERNANDO
5- ROMERO, JULIO
6- GOMEZ SAVIO, LUCAS EXEQUIEL
7- BULACIO, JORGE
8- VILLACORTA, HERNAN
9- BARRIONUEVO, VICTOR
10- AHUMADA, MAXIMILIANO
CATEGORIA PRO
1- FONTAN, DIEGO
2- SALAS GONZALEZ, AGUSTIN
3- ROJAS, JUAN MANUEL
4- DIAZ, FACUNDO ALEJANDRO
5- SEEWALD, SAMUEL
6- ORTEGA, EMANUEL
7- RIVERA, JOSE IGNACIO
8- ROMERO, GABRIEL
9- ZARATE, MATIAS
10- DIAZ ELENA, JOSE
CATEGORIA ELITE
1- LEIVA, JUAN CRUZ
2- OLVEIRA, DAVID
3- ORELLANA, JOSE MARIO
4- ARAGÓN, FACUNDO NICOLÁS
5- PALACIO, GASTON
6- CARRIZO CORZO, FERNANDO
7- BAROT, FEDERICO
8- SECO, ERNESTO EMILIANO
9- VERA, ROMAN GUILLERMO
10- ALTAMIRANO, MARTIN