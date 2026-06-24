La FIFA designó al árbitro del partido de la Selección argentina ante Jordania en Dallas

La FIFA oficializó este miércoles la designación arbitral para el próximo compromiso de la Selección argentina en el Mundial 2026 y confirmó que el rumano István Kovács será el encargado de impartir justicia en el partido ante Jordania, correspondiente a la última fecha del Grupo J. El encuentro se disputará el sábado próximo desde las 23:00 de Argentina en el AT&T Stadium de Dallas, un escenario que ya quedó marcado en el recorrido del equipo nacional en esta Copa del Mundo, ya que allí mismo consiguió su clasificación a los 16avos de final luego de vencer a Austria por 2 a 0 en la segunda jornada.

La designación del juez principal, junto con la confirmación de sus asistentes, ordena uno de los aspectos centrales en la previa del partido que cerrará la participación argentina en la fase de grupos. Kovács estará acompañado por sus compatriotas Mihai Marica y Ferencz Tunvogi, quienes integrarán la terna arbitral para un encuentro que no solo definirá el cierre del Grupo J para el seleccionado albiceleste, sino que además se jugará en un estadio que ya se transformó en un punto de referencia dentro de la campaña argentina en el torneo.

La designación de la FIFA

La confirmación de la FIFA llegó este miércoles y despejó la incógnita sobre quién tendría a su cargo el control del partido entre Argentina y Jordania. El organismo eligió a István Kovács, árbitro rumano de 41 años, para conducir un duelo que se jugará el sábado a las 23, hora argentina, en Dallas.

El anuncio no solo puso nombre y apellido al juez del encuentro, sino que también completó la terna arbitral con la presencia de Mihai Marica y Ferencz Tunvogi, ambos compatriotas de Kovács. De este modo, la organización del Mundial dejó definido el equipo arbitral para un compromiso que será el último de la fase de grupos para la Selección argentina.

La elección de un árbitro con trayectoria internacional y experiencia en partidos de alta exigencia aparece como uno de los datos salientes de la previa. En una Copa del Mundo donde cada designación se observa con atención, la figura de Kovács se instala ahora en el centro de la escena para un partido que, si bien llega con Argentina ya clasificada a los 16avos, tiene peso propio por el cierre del grupo y por el contexto competitivo del torneo.

Dallas, otra vez el escenario de la Selección

El encuentro se jugará en el AT&T Stadium de Dallas, el mismo estadio en el que la Selección argentina logró uno de sus objetivos centrales en esta primera parte del certamen: la clasificación a los 16avos de final. Fue allí donde el equipo nacional superó a Austria por 2 a 0 en la segunda fecha, resultado que le permitió asegurarse un lugar en la próxima instancia del Mundial.

Ese antecedente convierte al escenario en un punto de continuidad dentro del recorrido argentino en Estados Unidos. No se trata de un estadio más en la agenda del seleccionado, sino del lugar donde se produjo un paso determinante en la campaña. Por eso, el duelo ante Jordania tendrá también ese componente simbólico: Argentina volverá al mismo campo donde consiguió sellar su clasificación, ahora para completar el calendario del Grupo J y cerrar su participación en la etapa inicial del torneo.

La coincidencia de escenario agrega una capa de lectura a la previa del encuentro. El equipo argentino no solo afrontará su último partido de grupo, sino que lo hará en un estadio ya asociado a una victoria importante dentro de este Mundial, en un contexto donde cada detalle del recorrido empieza a construir el relato deportivo de la competencia.

Quién es István Kovács

La figura de István Kovács aporta un perfil arbitral con experiencia acumulada en el fútbol europeo y con presencia en escenarios de máxima relevancia internacional. El rumano tiene 41 años y es árbitro internacional desde 2010, una trayectoria que lo ubica dentro de un grupo de jueces con recorrido sostenido en competencias UEFA y en grandes citas del calendario internacional.

El partido entre Argentina y Jordania será, además, parte de una edición especial para el rumano: se encuentra dirigiendo su primer Mundial. En ese marco, ya tuvo a su cargo un encuentro de valor simbólico dentro de la historia del torneo, ya que fue el árbitro principal del partido número 1000 de la historia de la Copa del Mundo, en el que Japón goleó 4-0 a Túnez.

Ese antecedente reciente dentro de la misma competencia lo coloca como un juez que ya fue designado para un compromiso de alto valor estadístico y simbólico en esta edición. Ahora, la FIFA vuelve a confiar en él para un partido de la Selección argentina, una de las selecciones con mayor peso específico dentro del certamen.

Un recorrido con experiencia en selecciones

Más allá de su presencia en el Mundial 2026, Kovács llega al partido con un historial que incluye actuaciones en varios de los torneos más relevantes del calendario europeo. A lo largo de su carrera, sumó experiencia en partidos de las eliminatorias europeas para el Mundial 2018, en la Liga de Naciones de la UEFA y en la Eurocopa 2024, competencias que suelen exigir un manejo preciso del ritmo de juego, de la presión de los planteles y de escenarios de alta exposición.

Su trayectoria también se consolidó en el plano de clubes. Uno de los hitos más recientes y resonantes de su carrera fue haber sido el árbitro de la final de la Champions League 2024/25, en la que el Paris Saint-Germain derrotó por 5 a 0 al Inter de Milán en el Allianz Arena de Múnich. Haber sido elegido para conducir una final de ese calibre refuerza su perfil como árbitro de confianza para partidos de máxima jerarquía.

Ese recorrido explica en parte la decisión de la FIFA de ubicarlo al frente del cruce entre Argentina y Jordania. Si bien el encuentro corresponde a la fase de grupos, la presencia de la Selección argentina, la instancia del torneo y la atención global que genera cada presentación mundialista le otorgan un relieve especial a cualquier designación arbitral.