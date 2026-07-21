Nicolás Otamendi sorprendió a Chacho Coudet con un llamado: qué le dijo

Nicolás Otamendi cerró una etapa inolvidable con la camiseta de la Selección Argentina, pero no parece dispuesto a tomarse demasiado tiempo antes de comenzar un nuevo desafío. Después de disputar su último partido con la Albiceleste, el experimentado defensor se comunicó directamente con Chacho Coudet y le transmitió una decisión concreta: está disponible para sumarse al plantel de River.

El llamado sorprendió al entrenador, especialmente porque el defensor todavía tiene previsto tomarse unos días de descanso luego de haber finalizado su recorrido con la Selección. Sin embargo, consciente del momento que atraviesa el equipo, Otamendi decidió ponerse a disposición de inmediato y manifestó su intención de poder jugar el próximo sábado ante Barracas Central.

La posibilidad de que el central haga su debut con la camiseta del Millonario el próximo fin de semana adquiere así una dimensión especial. No solo se trata de la llegada de un futbolista de enorme experiencia internacional, sino también de un jugador que podría incorporarse en un momento de particular necesidad para el equipo.

El final de una era con la Selección Argentina

La despedida de Otamendi de la Selección Argentina se produjo en un escenario de enorme relevancia: el MetLife Stadium de Nueva Jersey, frente a España. Allí, el defensor vistió por última vez la camiseta del seleccionado, poniendo punto final a un recorrido con la Albiceleste que había comenzado en 2009.

Fueron años marcados por la presencia en grandes escenarios y por una extensa trayectoria internacional. Con 63 partidos internacionales, el central acumuló una experiencia que ahora trasladará al proyecto encabezado por Coudet en River.

El cierre de su ciclo con la Selección no representa, sin embargo, el final de su recorrido competitivo. Por el contrario, su próximo objetivo aparece ligado directamente al Millonario, donde su incorporación podría convertirse en una de las principales novedades de cara al compromiso del sábado.

Una defensa que encendió las alarmas

La llegada de Otamendi se produce en un contexto deportivo que explica la urgencia de River por encontrar respuestas. La eliminación ante Aldosivi en los 16avos de final de la Copa Argentina, con una derrota por 3-1, dejó expuestas importantes dificultades en la estructura defensiva del equipo.

Las actuaciones de Lucas Martínez Quarta y Lautaro Rivero volvieron a encender las alarmas y pusieron el foco sobre el funcionamiento de la zaga central. En ese escenario, la presencia de un defensor con la experiencia de Otamendi aparece como una alternativa capaz de aportar soluciones inmediatas.

La urgencia no se limita al cuerpo técnico. También alcanza al hincha, que espera una reacción después de la eliminación frente al "Tiburón". Por eso, el posible debut del "General" podría representar mucho más que la incorporación de un nuevo futbolista: su llegada aparece vinculada a la necesidad de recuperar solidez, personalidad y respuestas en una zona que volvió a quedar bajo observación.

Liderazgo desde el primer día

Con incontables batallas disputadas con la Selección Argentina y 63 partidos internacionales acumulados, Otamendi desembarca en el proyecto de Coudet con un perfil que excede lo estrictamente futbolístico.

El defensor no solo puede aportar soluciones tácticas en la última línea. También está llamado a asumir desde el comienzo un rol de líder dentro del vestuario, una condición que forma parte de su recorrido y que podría adquirir especial importancia en un equipo que necesita recomponerse después del golpe sufrido en la Copa Argentina.

Su comunicación directa con el entrenador refleja, precisamente, esa disposición. A pesar de que se tomará unos días de descanso, el central quiso dejar en claro que está preparado para ponerse a disposición del equipo y que su intención es comenzar cuanto antes esta nueva etapa.

River busca cambiar la cara en el Monumental

El próximo desafío será ante Barracas Central, en el Monumental. River recibirá al conjunto rival el sábado, desde las 19:15, con la necesidad de cambiar la imagen después de la eliminación ante Aldosivi.

El partido tendrá, además, el contexto del Torneo Clausura, cuya competencia está conformada por dos zonas, A y B, con 15 equipos cada una. El certamen contempla 16 fechas, con 14 partidos en cada una de ellas, bajo un formato que enfrenta a todos contra todos, además de un partido de clásicos y un interzonal con los dos clubes que queden "libres".

En ese escenario, la posible presencia de Otamendi adquiere un peso particular. El equipo de Coudet necesita respuestas después del tropiezo en la Copa Argentina y el defensor, que acaba de cerrar su ciclo con la Selección Argentina, ya dio el primer paso para comenzar su etapa en River.

El llamado al entrenador y su inmediata disponibilidad abrieron la puerta a un debut que podría producirse el próximo fin de semana. Mientras el Millonario prepara su presentación ante Barracas Central, la llegada del "General" aparece como una de las principales novedades de un equipo que busca recuperar el rumbo y cambiar la cara en el Monumental.