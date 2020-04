La historia del árbitro riojano de boxeo que hizo su carrera en la provincia: Catamarca me dio todo

Nació el 27 de mayo de 1958, 61 años, en La Rioja, pero desde muy chico se radicó en nuestra provincia a quién reconoce como que le dio todo y donde también a través del boxeo, cosechó una infinidad de amigos que lo consideran una buena persona y de una calidad humana excepcional.

Comenzó diciendo: “Mi pasión por el boxeo nació gracias a mi hermano mayor Mariano, el mayor, ya que a los siete años lo veía entrenar y me gustó. Quería ser con él o mejor que él, porque mi viejo en vida me supo decir: 'no te creas el mejor, pero buscá ser el mejor'.

Su inicio: “Mi primera pelea la hice en el departamento Pomán, creo que con un chico de Recreo o Los Altos no recuerdo bien porque fue hace muy muchos años. Si te digo gané, perdí, empaté, estoy mintiendo, porque eso no es de ser hombre estar mintiendo si me acuerdo que la velada se hizo en el Club Jorge Newbery, donde se realiza el festival de San Sebastián. Ahí fue mi primera pelea como amateur”.

En un momento quiso ser boxeador: “Hice más de ochenta peleas como amateur y por una lesión en el brazo izquierdo, no pude ingresar al campo rentado. Yo tenía que debutar en el profesionalismo con un rosarino en La Rioja, en ese tiempo mi DT eran Alberto García, y el ´Loco' Vega que acá peleó con el 'Chelco' Brandán, 'Torito' Ponce ya que constantemente peleábamos en Catamarca, en la época que organizaban festivales el Prof. Raúl Argerich, Rafael Maldonado, el 'Flaco' Farías, pero no pude hacerme profesional por esa lesión y se truncó mi camino en el boxeo”.

Su opinión sobre Luis Soto: “En mi carrera como boxeador, el rival más difícil que tuve se llama Luis Armando Soto. Buen boxeador no pegaba fuerte, pagaba justo. Había que pelear cuando peleaba Luis, porque llenaba los estadios y yo tuve la oportunidad de pelear con él, luego de ese combate quedó una amistad muy linda con él como con casi todos".

Su ingreso al arbitraje: “Mi ingreso al boxeo esta vez en calidad de árbitro por consejo de Rómulo Sosa, padre de 'Gatazo' Sosa, y la casualidad, paradoja de la vida fue en Pomán, donde debuté como boxeador, ahí también debuté como árbitro. Me acuerdo que Rafael Maldonado, expromotor, me dijo: 'Ramón el día que vos dejes de boxear, dedícate al arbitraje porque caminás muy bien el ring, y vas a ser un muy buen árbitro'.

Cerró: “El sueño que me falta cumplir es ser árbitro internacional de boxeo, porque soy árbitro nacional, comencé con los trámites y esta cuarentena paró todo. También dirigir una pelea por un título del mundo del consejo Mundial de Boxeo (CMB) sería lo más grande, un sueño, ojalá que a la edad mía se me cumpla o sino bueno, Dios sabrá por qué”