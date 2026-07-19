La ilusión está en marcha: Argentina ya juega la final ante España

La espera llegó a su fin. La Selección argentina ya tiene confirmado el equipo con el que saldrá al campo de juego para disputar la final del Mundial 2026 frente a España, un encuentro que comenzará a las 16 y que definirá al nuevo campeón del mundo.

Con el plantel preparado para afrontar el compromiso más importante del certamen, el director técnico Lionel Scaloni confirmó la alineación titular con la que intentará alcanzar la gloria. La decisión despeja todas las dudas que se mantenían en la previa y establece los nombres de los futbolistas que tendrán la responsabilidad de representar al seleccionado argentino en el encuentro decisivo.

Cada una de las posiciones quedó definida luego de la preparación del equipo para este compromiso, en una formación que combina experiencia, solidez defensiva, equilibrio en la mitad de la cancha y poder ofensivo para enfrentar a un rival de la jerarquía de España.

Seguridad en el arco y la defensa

En el arco estará Emiliano "Dibu" Martínez, quien buscará volver a destacarse bajo los tres palos, tal como lo hizo en la final disputada en Qatar 2022. El arquero volverá a ocupar un lugar central en un partido decisivo, con la expectativa de aportar seguridad y protagonismo en uno de los encuentros más trascendentes del calendario futbolístico.

La línea defensiva quedó conformada con Nicolás Tagliafico en el lateral izquierdo, mientras que la zaga central estará integrada por Lisandro Martínez y Cristian Romero, una dupla que tendrá la misión de contener los avances del conjunto español.

La principal incógnita en la defensa estaba ubicada en el lateral derecho. Finalmente, Gonzalo Montiel le ganó la pulseada a Nahuel Molina y será titular desde el inicio, completando una defensa que Scaloni considera la indicada para afrontar la final.

Sorpresas en la mitad de la cancha

Uno de los sectores donde se registraron las principales novedades fue el mediocampo. La confirmación del equipo dejó una de las mayores sorpresas de la jornada, ya que Leandro Paredes no será titular. En su lugar, el encargado de ocupar la posición de volante central será Enzo Fernández, quien asumirá la función de cinco en el esquema argentino.

Más adelantados se desempeñarán Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister y Nicolás González, conformando una línea de mediocampistas que buscará aportar dinámica, recuperación y generación de juego para abastecer a los delanteros.

La decisión de Scaloni modifica una de las expectativas que existían antes de la final y confirma una apuesta específica para afrontar el encuentro frente a España.

Messi y Julián Álvarez, la apuesta ofensiva

En ataque, Argentina contará con dos nombres de enorme importancia dentro del equipo. Por un lado estará Julián Álvarez, quien volvió a mostrar su mejor versión durante los últimos partidos del campeonato y buscará mantener ese nivel en el compromiso decisivo.

Junto a él estará Lionel Messi, que afrontará una jornada cargada de significado al intentar cerrar su historia en las Copas del Mundo con una alegría. El capitán argentino encabezará nuevamente el ataque del seleccionado en la búsqueda de un nuevo logro para el fútbol nacional.

La presencia de ambos representa la principal carta ofensiva del equipo de Scaloni para enfrentar a España en una final que concentrará la atención del mundo futbolístico.

El escenario de una definición histórica

La final entre Argentina y España se disputará en el MetLife Stadium de New Jersey, un escenario que también forma parte de la historia personal de Lionel Messi.

Se trata del mismo estadio donde, hace diez años, el capitán argentino anunció su renuncia a la "Albiceleste" luego de la derrota sufrida en la final de la Copa América frente a Chile.

Ahora, ese mismo escenario volverá a recibir a Messi en una nueva final, esta vez con la posibilidad de cerrar su recorrido en las Copas del Mundo buscando una alegría junto a la Selección argentina.