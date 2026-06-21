Scaloni se molestó por una pregunta sobre la salud del padre de Messi: "¿Había que arrancar con eso?"

Lionel Scaloni protagonizó un momento de incomodidad en la conferencia de prensa previa al próximo compromiso de la Selección argentina en el Mundial 2026, cuando fue consultado por la situación familiar de Lionel Messi.

La pregunta llegó después de que la familia del capitán argentino confirmara que Jorge Messi, su padre, se encuentra bajo tratamiento médico por una enfermedad y solicitara prudencia respecto de la información que circula sobre su estado de salud.

La consulta no cayó bien en el entrenador argentino, que respondió con evidente seriedad.

"¿Había que arrancar con esta pregunta en el inicio de la rueda de prensa? Estamos bien... poco más para agregar de eso. El equipo está bien y estamos para afrontar el partido de mañana", expresó Scaloni.

Si bien evitó brindar mayores detalles, luego se refirió al acompañamiento que recibe Messi por parte de sus compañeros en este momento personal delicado.

"Nosotros creemos que el grupo es el que saca adelante las situaciones. Somos conscientes de que al lado de un amigo es mejor vivir situaciones buenas o malas", señaló el DT.

La situación familiar del capitán generó una fuerte repercusión entre los hinchas argentinos, que en los últimos días multiplicaron los mensajes de apoyo en redes sociales.

La emoción que mostró Messi tras convertir el primero de sus tres goles ante Argelia había despertado especulaciones entre los fanáticos. Con el paso de los días se conoció que el delantero atraviesa un momento sensible por la salud de su padre, aunque continúa enfocado en la participación de la Selección en la Copa del Mundo.

Mientras Jorge Messi sigue con su tratamiento, el rosarino buscará mantener su gran nivel futbolístico y liderar a la Argentina en la búsqueda de un nuevo título mundial.