LaLiga de España: no hubo milagro y el Mallorca de Demichelis descendió

El Mallorca, dirigido por el argentino Martín Demichelis, goleó 3-0 al ya descendido Real Oviedo, en condición de local por la fecha 38 de LaLiga de España, pero no le alcanzó para superar al Osasuna en la tabla y jugará la próxima temporada en la segunda división.

El equipo del ex entrenador de River llegaba a este partido trascendental tras dos derrotas que lo obligaban a ganar en esta última jornada, que el Osasuna pierda ante el Getafe por una abultada diferencia y que el Girona no venza al Elche.

En un estadi Son Moix expectante a lo que podía pasar, el Mallorca empezó ganando a los 42 minutos del primer tiempo con el gol de Pablo Torre. Tras un gran centro del hispano-argentino Pablo Maffeo desde el vértice izquierdo del área, la pelota cayó en el segundo palo donde Torre le dio de primera y cruzado para poner el 1-0, con el Osasuna empatando sin goles ante el Getafe y el Girona perdiendo ante el Elche.

La ilusión aumentó en el complemento en el estadi Son Moix cuuando Luis Milla marcó el 1-0 para el Getafe, a pesar del empate del Girona con el gol de Arnau Martínez.

A estos dos tantos ajenos al partido, el Mallorca alcanzó el 2-0 con el gol de Manu Morlanes a los 38 minutos del complemento. Tras un centro desde la esquina izquierda de Maffeo, el serbio Luka Illic despejó la pelota en el primer palo y se la dejó servida en el borde del área a Morlanes que le dio de primera y la clavó en el ángulo derecho.

A los 43 minutos, el delantero kosovar Vedat Muriqi marcó el 3-0 para el Mallorca. En una carrera a fondo por la izquierda, el delantero Jan Virgili llegó a la línea final y metió el pase al medio que el arquero rumano Horaţiu Moldovan intentó contener pero terminó dejandolé el rebote a Muriqi que la terminó empujando.

Con esta goleada, el Mallorca alcanzó los 42 puntos pero, por diferencia de gol con el Osasuna que perdió 1-0 con el Getafe, terminó descendiendo a la segunda división del fútbol de España. Por su parte, el Real Oviedo cierra un olvidable retorno a LaLiga donde duró una sola temporada y, en la próxima, jugará en la segunda división.

En paralelo, en el estadio Municipal de Montilivi, el Girona empató 1-1 con el Elche y también terminó perdiendo la categoría.

La jornada de fútbol en España comenzó con la victoria 2-1 del Valencia sobre el campeón Barcelona en el estadio Mestalla. En tanto, el Real Madrid le ganó 4-2 al Athletic Club de Bilbao en el estadio Santiago Bernabéu.

En el RCDE stadium, el Espanyol de Barcelona empató 1-1 con la Real Sociedad y, en el estadio Balaídos, el Celta de Vigo le ganó 1-0 al Sevilla y clasificó a UEFA Europa League.

En el estadio de Mendizorroza, el Rayo Vallecano le ganó 2-1 al Deportivo Álaves pero no le alcanzo para clasificar a competencias internacionales. Por su parte, el Real Betis venció 2-1 al Levante en el estadio Benito Villamarín.