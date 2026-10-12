Polémico: Cristiano Ronaldo desafió y dice ser "el mejor, sin duda"

Cristiano Ronaldo volvió a quedar en el centro de la escena por sus declaraciones sobre su lugar en la historia del fútbol. El delantero portugués, que no suele esquivar las controversias cuando se trata de valorar su trayectoria, reivindicó sus logros y aseguró que se considera el jugador más completo, además de sostener que será el mejor de todos los tiempos.

Las declaraciones, realizadas durante una entrevista televisiva en 2025, reaparecieron en las redes sociales y se viralizaron durante los últimos días. Los medios The Athletic y CNN Portugal fueron los encargados de volver a poner en circulación aquellas palabras, que adquirieron nuevamente repercusión en medio de la situación que atraviesa con la selección de su país.

En aquella entrevista, el futbolista dejó en claro que no considera que la discusión sobre el mejor de la historia tenga una respuesta que dependa exclusivamente de las preferencias individuales. Sin embargo, expresó su convicción sobre el lugar que ocupa y ocupará en el deporte.

"Si alguien prefiere a Messi, Pelé o Maradona es cuestión de gustos", afirmó Cristiano Ronaldo, en una frase que resume su postura frente a las comparaciones con otras figuras históricas del fútbol mundial.

Lejos de moderar sus declaraciones, el portugués insistió en que sus condiciones deportivas y sus estadísticas respaldan su valoración personal. "La gente no valora mi estado de forma ni mis objetivos. Decir que no soy un jugador completo es una mentira. Soy el más completo", sostuvo. Luego, reforzó su convicción con otra afirmación contundente: "Seré el mejor de la historia, sin duda".

A las puertas de los 1.000 goles como profesional

Las declaraciones de Ronaldo coinciden con una etapa de su carrera en la que continúa ampliando sus registros goleadores. Según los datos difundidos, el ex capitán de Portugal alcanzó este fin de semana los 980 goles en 1.337 partidos, después de convertir un tanto de tiro libre durante su regreso al Al Nassr.

La cifra lo mantiene cerca de uno de los objetivos más importantes que todavía tiene por delante: llegar a los 1.000 goles como profesional. Se trata de una marca que el propio delantero mencionó al hablar sobre sus estadísticas y sobre la posibilidad de seguir sumando conquistas.

"Los números hablan por sí solos. Si llego a los 1000 goles, será increíble, un objetivo, pero no pienso a largo plazo", expresó durante aquella entrevista.

Su declaración combina la importancia que les atribuye a sus registros con la decisión de no proyectar demasiado lejos el final de su carrera. Aunque alcanzar los cuatro dígitos goleadores aparece como una meta concreta, el portugués evitó presentarla como una certeza y sostuvo que prefiere concentrarse en el presente.

En ese contexto, sus palabras también apuntaron a lo que considera una valoración insuficiente de sus condiciones y de sus objetivos deportivos. Para Ronaldo, la discusión sobre su lugar entre los grandes del fútbol debe contemplar tanto sus estadísticas como su capacidad para desempeñarse en diferentes aspectos del juego.

La reaparición de sus declaraciones volvió a instalar esa discusión en las redes sociales, con Messi, Pelé y Maradona como los nombres mencionados por el propio futbolista al referirse a las preferencias de quienes participan del debate.

Cristiano Ronaldo no pone fecha a su retiro

A pesar de que en más de una oportunidad dejó entrever que el retiro podría estar cerca, Ronaldo evitó fijar una fecha para abandonar la actividad profesional. Su postura, expresada en la entrevista de 2025, estuvo marcada por la incertidumbre respecto de cómo podría sentirse en el futuro.

"No sé qué va a pasar mañana. Tal vez me despierte desmotivado y ya no quiera jugar. Simplemente no lo sé", afirmó.

La frase expone la falta de una decisión definitiva sobre el momento en que dejará el fútbol. Aunque el delantero continúa persiguiendo objetivos estadísticos y sumando goles, no descartó que su motivación pueda cambiar de un día para otro.

Su posición contrasta con la atención que generan las cifras que persigue. Con 980 goles en 1.337 partidos, según el registro informado, la posibilidad de alcanzar los 1.000 tantos se convirtió en uno de los principales puntos de interés alrededor de su presente deportivo.

Sin embargo, el propio Ronaldo aclaró que no piensa a largo plazo y que no puede anticipar qué decisión tomará respecto de su continuidad. De esta manera, mientras mantiene sus aspiraciones dentro del campo de juego, deja abierta la posibilidad de que su carrera tome otro rumbo en función de cómo evolucione su motivación personal.

La sanción provisional de Portugal

La repercusión de las declaraciones se produjo en paralelo con un episodio que complicó la situación del delantero dentro de la selección portuguesa. Según la información difundida, Cristiano Ronaldo fue suspendido provisionalmente después de abandonar la concentración de Portugal durante la Nations League.

El hecho se habría producido en medio de diferencias con su entrenador. Posteriormente, el futbolista publicó un extenso comunicado dirigido contra las autoridades, en un contexto que derivó en la apertura de un procedimiento disciplinario por parte de la Federación Portuguesa de Fútbol.

La decisión agregó un nuevo capítulo a la controversia que rodea al jugador, quien volvió a ocupar un lugar destacado en la agenda deportiva tanto por sus declaraciones sobre el fútbol como por las medidas adoptadas por su selección.

La federación informó oficialmente el inicio de un procedimiento destinado a determinar la posible relevancia disciplinaria de los hechos denunciados el 7 de octubre de 2026. La decisión fue adoptada por la Sección No Profesional el 9 de octubre de 2026.

Qué establece el comunicado de la Federación Portuguesa

El comunicado difundido por la Federación Portuguesa de Fútbol precisó las características del procedimiento y la decisión de mantener una suspensión preventiva para el jugador.

El texto oficial señala:

"Inicio de un procedimiento disciplinario contra Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, por decisión de la Sección No Profesional, de fecha 9 de octubre de 2026, con el objetivo de determinar la posible relevancia disciplinaria de los hechos denunciados el 7 de octubre de 2026. Sin perjuicio de la suspensión preventiva automática a la que estaba sujeto hasta la fecha de inicio del procedimiento, se determinó la suspensión preventiva no automática del jugador y se le otorgó carácter de urgencia al procedimiento".

De acuerdo con esa comunicación, la medida preventiva automática a la que estaba sujeto Ronaldo se mantuvo hasta el inicio formal del procedimiento. A partir de esa instancia, se determinó una suspensión preventiva no automática, al tiempo que se dispuso que el trámite tuviera carácter urgente.

El objetivo señalado por la federación es determinar la posible relevancia disciplinaria de los hechos denunciados. El comunicado no establece una sanción definitiva, sino que informa la apertura del procedimiento y la aplicación de la medida preventiva correspondiente.