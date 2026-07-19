Las jugadas que marcaron la final entre Argentina y España: la expulsión de Enzo Fernández y el gol anulado a La Roja

La final del Mundial 2026 entre Argentina y España, que terminó con triunfo 1-0 para el conjunto europeo en el tiempo suplementario, dejó varias jugadas que generaron controversia y marcaron el desarrollo del partido disputado en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

La acción más determinante fue la expulsión de Enzo Fernández sobre el cierre del tiempo reglamentario. El mediocampista argentino vio la segunda tarjeta amarilla a los 92 minutos tras llegar tarde a un cruce con Pau Cubarsí en la mitad de la cancha. El árbitro esloveno Slavko Vinčić consideró imprudente la entrada y mostró la roja, dejando a la Selección argentina con diez jugadores para afrontar el alargue.

La primera amonestación de Enzo había llegado a los 82 minutos. Tras reclamar una infracción de Aymeric Laporte que el juez no sancionó, el volante expresó su desacuerdo con gestos ostensibles, conducta que el árbitro interpretó como protesta y sancionó con tarjeta amarilla.

¡ESTUVO RÁPIDO EL 10! CUCURELLA SE TAPÓ LA BOCA PARA HABLARLE A MESSI Y EL CAPITÁN ARGENTINO RECLAMÓ ROJA PARA EL ESPAÑOL. ¡EL VAR NO INTERVINO!



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Desde el análisis arbitral, la expulsión fue considerada correcta, ya que la segunda infracción cumplía con los criterios para una amonestación por una entrada imprudente. Al tratarse de la segunda amarilla, la expulsión fue automática.

Otra de las acciones que despertó debate ocurrió a los 97 minutos, en el primer tiempo suplementario. España llegó al gol por intermedio de Nico Williams, pero la conquista fue invalidada porque Vinčić ya había sancionado una infracción previa de Mikel Merino sobre Nicolás Otamendi.

El volante español pisó al defensor argentino antes de chocar con Emiliano Martínez, quien dejó un rebote que luego aprovechó Williams para convertir. Como la falta había sido advertida inmediatamente por el árbitro, el tanto fue correctamente anulado y el VAR no intervino para modificar la decisión.

También generó repercusión una acción protagonizada por Marc Cucurella y Lionel Messi. Durante un intercambio entre ambos futbolistas, el lateral español se cubrió la boca mientras le hablaba al capitán argentino, un gesto que fue observado por el árbitro pero que no derivó en ninguna sanción disciplinaria.

Si bien la FIFA incorporó recomendaciones para controlar determinadas conductas antideportivas relacionadas con el ocultamiento de expresiones durante los partidos, ni el cuerpo arbitral ni el VAR consideraron que existieran elementos suficientes para intervenir en esa jugada.

Con un jugador menos durante todo el tiempo suplementario, Argentina resistió los ataques españoles hasta que Ferran Torres marcó el único gol de la final, que le dio a España su segundo título mundial e impidió que la Albiceleste lograra el bicampeonato.

Este contenido fue elaborado con la asistencia de inteligencia artificial en su redacción y edición.