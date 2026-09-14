Las Leonas aplastaron 14-0 a Paraguay en su debut en los Juegos Suramericanos

Las Leonas tuvieron un debut arrollador en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. El seleccionado argentino femenino de hockey se impuso este lunes por 14-0 ante Paraguay, en una presentación marcada por la contundencia ofensiva y por el acompañamiento de un estadio completamente colmado.

El encuentro se disputó en la nueva cancha de la Asociación Santafesina de Hockey (ASH), ubicada en la ciudad de Santa Fe. La jornada tuvo como uno de sus principales atractivos la presentación del seleccionado argentino, vigente campeón del mundo, que inició así su recorrido en el certamen suramericano.

El resultado reflejó la amplia superioridad de Las Leonas durante su primera presentación y permitió que el conjunto argentino comenzara la competencia con una diferencia de goles de 14 tantos.

El campeón del mundo volvió a la competencia

Las Leonas llegaron a los Juegos Suramericanos después de haber alcanzado una de las mayores consagraciones de su reciente recorrido deportivo: el título de la Copa del Mundo, conseguido el pasado 29 de agosto en Países Bajos.

El seleccionado argentino arribó a Santa Fe, por lo tanto, coronado de gloria, con varias de las jugadoras que formaron parte de aquella gesta mundialista entre las convocadas para disputar este nuevo desafío.

El estreno en los Juegos Suramericanos significó así el regreso a la competencia para un equipo que todavía llega con el reconocimiento de su reciente consagración mundial. La presencia de jugadoras que participaron de aquel título permitió mantener dentro del plantel parte del grupo que protagonizó la conquista en Países Bajos.

En ese contexto, el debut frente a Paraguay terminó con un marcador contundente y con una producción ofensiva que llevó a Las Leonas a convertir 14 goles.

Una ofensiva que no dejó de producir

La goleada tuvo una distribución amplia entre las integrantes del seleccionado argentino. Siete jugadoras diferentes participaron de la lista de goleadoras, con varias de ellas consiguiendo más de un tanto.

La máxima anotadora del encuentro fue Lara Casas, autora de tres goles. A ella se sumaron Zoe Díaz, Pilar Palacio, Brisa Bruggesser, Catalina Andrade y Milagros Alastra, con dos goles cada una, además del tanto convertido por Lourdes Pisthon.

La distribución de los goles fue la siguiente:

Lara Casas: 3 goles.

3 goles. Zoe Díaz: 2 goles.

2 goles. Pilar Palacio: 2 goles.

2 goles. Brisa Bruggesser: 2 goles.

2 goles. Catalina Andrade: 2 goles.

2 goles. Milagros Alastra: 2 goles.

2 goles. Lourdes Pisthon: 1 gol.

La variedad en la autoría de los tantos fue uno de los datos destacados de una goleada que terminó con una diferencia de 14 goles entre Argentina y Paraguay.

Un estadio colmado para recibir a Las Leonas

El debut se produjo ante un lleno total en la nueva cancha de la Asociación Santafesina de Hockey, en la ciudad de Santa Fe. La presencia del público acompañó la primera presentación de Las Leonas en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, en una jornada que combinó la expectativa por el regreso del seleccionado después de su consagración mundial con el estreno del equipo en el certamen.

La nueva cancha de la ASH fue así el escenario del primer partido del seleccionado femenino argentino en esta edición de los Juegos Suramericanos. Allí, frente a un estadio colmado, Las Leonas respondieron con una actuación ofensiva que terminó en una de las mayores diferencias posibles: 14-0.

Los números de una presentación contundente

El resultado del debut permite resumir la actuación argentina en algunos datos centrales:

Argentina: 14 goles.

14 goles. Paraguay: 0 goles.

0 goles. Competencia: Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Sede: nueva cancha de la Asociación Santafesina de Hockey.

nueva cancha de la Asociación Santafesina de Hockey. Ciudad: Santa Fe.

Santa Fe. Condición del seleccionado: vigente campeón del mundo.

vigente campeón del mundo. Última consagración: Copa del Mundo, el 29 de agosto en Países Bajos.

Copa del Mundo, el 29 de agosto en Países Bajos. Máxima goleadora ante Paraguay: Lara Casas, con 3 tantos.

Lara Casas, con 3 tantos. Jugadoras argentinas que marcaron: Zoe Díaz, Pilar Palacio, Lara Casas, Brisa Bruggesser, Lourdes Pisthon, Catalina Andrade y Milagros Alastra.

El marcador final mostró una diferencia contundente y dejó a Las Leonas con un comienzo destacado en su participación en el certamen suramericano.