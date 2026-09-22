Los Leones vencieron a Chile y conquistaron el oro en los Suramericanos

En el décimo día de acción de los Juegos Suramericanos de Santa Fe 2026, el seleccionado masculino de hockey argentino, conocido como Los Leones, derrotó 3-1 a Chile y conquistó la medalla de oro del torneo.

La victoria frente al seleccionado transandino permitió al equipo argentino cerrar una campaña perfecta y alcanzar un nuevo título en la competencia. Se trata de la quinta vez en su historia que Los Leones consiguen la medalla dorada en los Juegos Suramericanos, y el dato adquiere particular relevancia porque el seleccionado se consagró campeón en cada una de sus anteriores participaciones.

El triunfo en la final fue el cierre de un recorrido sin derrotas. A lo largo del torneo, el conjunto dirigido por Juan Manuel Vivaldi consiguió cinco victorias y terminó con una producción ofensiva de 41 tantos a favor, mientras que solamente recibió tres goles en contra.

La diferencia entre los goles marcados y recibidos refleja el recorrido que tuvo el seleccionado durante la competencia y completa una campaña que terminó con la obtención de la medalla de oro.

Tres goles para sellar el título

En el partido decisivo ante Chile, Los Leones se impusieron por 3-1. Los goles argentinos fueron convertidos por Santiago Tarazona, Martín Ferreiro y Franco Agostini, quienes aportaron las conquistas que permitieron al equipo nacional quedarse con el primer puesto.

El triunfo significó además volver a superar al conjunto chileno, un rival que Los Leones ya habían enfrentado durante la fase de grupos.

El antecedente inmediato entre ambos equipos había terminado con una victoria todavía más amplia para Argentina: 5-1 en el último partido de la fase de grupos. La final, sin embargo, tuvo su propio desarrollo y terminó con un 3-1 que permitió a Los Leones cerrar el torneo en lo más alto del podio.

Un torneo perfecto para el seleccionado argentino

La obtención del oro no se explica solamente por el resultado de la final. El seleccionado argentino completó cinco partidos y cinco victorias, sin conocer la derrota durante toda la competencia.

Los números del torneo muestran además una marcada diferencia entre la producción ofensiva y los goles recibidos. Los Leones anotaron 41 tantos y solamente permitieron tres, una estadística que acompañó al equipo hasta la definición del campeonato. La victoria 3-1 sobre Chile permitió confirmar esa campaña y completar el recorrido con la medalla dorada.

El enfrentamiento ante el conjunto transandino tuvo además un antecedente inmediato que ya había favorecido a Argentina. En el último encuentro correspondiente a la fase de grupos, Los Leones habían derrotado a Chile 5-1.

Con el segundo triunfo ante el mismo rival, esta vez en la final, el seleccionado argentino aseguró el oro y sumó una nueva medalla para la delegación nacional que participa de los Juegos Suramericanos de Santa Fe 2026.

Uruguay se quedó con la medalla de bronce

El podio del hockey masculino se completó con Uruguay, que obtuvo la medalla de bronce después de vencer a Brasil.

El encuentro terminó igualado 1-1 durante el tiempo reglamentario, por lo que la definición se trasladó a los penales. En esa instancia, Uruguay se impuso 3-2 sobre Brasil y consiguió quedarse con el tercer lugar de la competencia. De esta manera, el podio del torneo masculino de hockey quedó conformado por Argentina con la medalla de oro, Chile con la de plata y Uruguay con la de bronce.

Ahora es el turno de Las Leonas

Con el oro masculino ya asegurado, la competencia de hockey tendrá ahora como protagonista al seleccionado femenino argentino.

Las Leonas enfrentarán a Chile por la final del torneo femenino este miércoles, a partir de las 15:45.

El equipo femenino argentino tendrá así la posibilidad de disputar también la medalla de oro frente al seleccionado chileno. El partido será transmitido por TyC Sports. La agenda de la jornada queda marcada entonces por la reciente consagración de Los Leones y la definición que deberán afrontar Las Leonas.

Los datos de la próxima final son: