Marruecos le ganó a Haití y selló su clasificación a los dieciseisavos de final

Marruecos le ganó por 4-2 a Haití y selló su clasificación a los 16avos del Mundial 2026, como segundo del Grupo C con 7 puntos al igual que Brasil, pero por debajo debido a la diferencia de goles.

Los goles para el equipo marroquí los hicieron en el primer tiempo Achraf Hakimi a los 39´ y Ismael Saibari a los 46. En el complemento anotaron Soufiane Rahimi a los 33´ y para sellar el resultado, Gessime Yassine a los 44. Mientras que los haitianos abrieron el marcador a los 10 de la primera parte con Bounou (E.C) e Isidor a los 43.

El partido comenzó con sorpresa de Haití con desborde de Jean-Kévin Duverne por la banda derecha y un centro atrás que meterían en el arco entre Yassine Bounou y Lenny Joseph para abrir el marcador a los 10 minutos.

Luego de varios intentos por hacer pie, Marruecos llega a la igualdad en los pies de Achraf Hakimi a los 39 de la primera parte empujando un rebote sobre la línea.

Pero la alegría le duraba poco, Wilson Isidor remato desde fuera del área con un zapataso al ángulo derecho de Bounou quién a pesar de estirarse jamás llego.

Si bien se podía espera a una Marruecos aturdida por la sorpresa, no fue así y reacciono antes de que termine la primera parte gracias al desborde de Hakimi con centro rasante hacia atrás buscando a Saibari para el segundo empate.

Luego del partidazo que se estaba viviendo en el Mercedes-Benz Stadium úbicado en Atlanta, Marruecos finalmente se pudo poner arriba por primera vez en el partido, a los 33 del complemente, Rahimi controlo la pelota en el medio del área remato y con fortuna de un desvió hizo desatar la locura marroquí para el 3-2.

Para finalizar y cerrar el marcador, a los 44 del complemento apareció Gessime Yassine y luego de una revisión en el VAR para chequear que la pelota no haya salido del campo, el árbitro neerlandés Danny Makkelie confirmó el tanto.

Marruecos sello su pasaporte derecho a los 16avos de final como segundo del Grupo C con 7 puntos por debajo de Brasil por diferencia de goles y espera al primero de la Zona F.