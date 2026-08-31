Messi anunció que se retira de la Selección argentina: "Es una decisión que me duele"

Lionel Messi anunció su retiro de la Selección argentina y provocó un impacto inmediato en el mundo del fútbol. El crack rosarino comunicó su decisión a través de una sentida publicación en su cuenta de Instagram, a casi un mes y medio de la final del Mundial 2026.

El astro argentino eligió las redes sociales para hacer pública una determinación que, según sus propias palabras, fue difícil de tomar. En su mensaje, reconoció que se trata de un paso que le genera un profundo dolor, pero aseguró que entiende que llegó el momento de cerrar esta etapa.

"Después de este tiempo que pasó desde la final, pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la Selección", comenzó el comunicado que dejó en shock a los fanáticos del fútbol. La publicación estuvo atravesada por referencias a sus 20 años de vínculo con la Selección, al esfuerzo realizado durante todo ese recorrido y al agradecimiento hacia quienes lo acompañaron en un camino que definió como hermoso, aunque también difícil.

"Fue una decisión que dolió y duele en el alma"

Messi explicó que su despedida de la Selección no fue una decisión sencilla. "Fue una decisión que dolió y duele en el alma, pero entiendo que es el momento", expresó.

En ese sentido, sostuvo que durante todo su recorrido dejó todo por la camiseta argentina, no solamente durante los últimos años en los que llegaron las conquistas, sino también en los períodos anteriores.

"Les juro que siempre dejé todo, no solo los últimos años que se ganó todo antes también y siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta, por darles alegrías y hacer que se sientan orgullosos de ser argentinos a través del fútbol", señaló. El mensaje puso el foco en la relación construida con los hinchas y en el deseo que, según expresó, acompañó su paso por el seleccionado: dar alegrías y representar a la Argentina a través del fútbol.

El cierre de una etapa y la llegada de nuevas generaciones

En otro tramo de la carta, Messi se refirió al paso del tiempo y a la necesidad de abrir espacio para los futbolistas que vienen detrás. "Queda poco y se van cerrando etapas y esta es una que me duele mucho. Amo, amé y amaré siempre estar en la Selección", afirmó.

El rosarino aseguró que llegó a un punto en el que siente que entregó todo lo que podía dar dentro del seleccionado. "Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar", expresó.

De esta manera, vinculó su decisión con el final de una etapa personal y con la llegada de nuevas generaciones de jugadores que, según manifestó, merecen tener su lugar en el equipo argentino.

De jugador a hincha

Messi también dedicó una parte importante de su despedida al vínculo con los seguidores de la Selección argentina y al cariño recibido durante estas dos décadas.

"Gracias por todo el cariño de estos 20 años", escribió. Además, anticipó que extrañará la experiencia de estar dentro del campo y compartir de cerca el acompañamiento de los hinchas.

"Voy a extrañar mucho escucharlos desde adentro", manifestó. A partir de ahora, explicó, vivirá a la Selección desde otro lugar: "Ahora voy a ser uno más de ustedes, alentando y bancando siempre desde afuera, en las buenas y en las malas, mucho más". El anuncio representa así un cambio en la relación de Messi con el seleccionado: deja su lugar dentro del equipo, pero asegura que continuará acompañando y alentando como un hincha más.

El agradecimiento a quienes formaron parte del camino

En su carta, Messi también extendió su agradecimiento a todas las personas que estuvieron presentes durante su trayectoria.

En primer lugar, mencionó a su familia. "Gracias a mi familia por estar siempre, por acompañarme en este viaje tan hermoso pero difícil", expresó. También agradeció a los diferentes protagonistas con los que compartió el camino durante sus años en la Selección.

"Gracias a cada uno de entrenadores, compañeros y dirigentes que me tocó compartir", señaló. El rosarino afirmó que se lleva consigo una enorme cantidad de recuerdos y momentos que calificó como inolvidables.

"Me voy con tranquilidad y orgullo"

En uno de los pasajes centrales de su publicación, Messi hizo referencia a los recuerdos que deja su recorrido y a las experiencias compartidas con sus compañeros y con el público argentino.

"Me voy con la tranquilidad y el orgullo de haberles regalado, juntos con mis compañeros, momentos soñados", afirmó. El futbolista definió como una "locura" todo lo vivido durante este recorrido y dejó un mensaje afectuoso para quienes lo acompañaron.

"Fue una locura haberlo vivido con ustedes. ¡Los quiero!", escribió. La carta también incluyó una frase final en la que volvió a expresar su vínculo con el país: "Gracias Dios por hacerme argentino".

Luego, cerró con una de las expresiones que acompañó el final de su mensaje: "¡Vamos Argentina!".

Un texto escrito después de la final

Al finalizar su publicación, Messi aclaró que las palabras que difundió habían sido escritas el 21 de julio, dos días después de la final.

"Estas palabras las escribí el 21 de julio, dos días después de la final. Hoy después de lo de mi papá, estoy más convencido que antes", concluyó.

De esta manera, el anuncio de su retiro de la Selección argentina quedó acompañado por una reflexión personal que, según explicó, había comenzado a elaborar poco después de la final y que terminó de reafirmar tras lo ocurrido posteriormente con su padre.

Así, Lionel Messi comunicó el final de una etapa de 20 años en la Selección argentina, con una despedida marcada por el dolor, el agradecimiento y el orgullo por los momentos compartidos. A partir de ahora, según sus propias palabras, seguirá vinculado al equipo desde otro lugar: como "uno más" de los argentinos que alentará y acompañará a la Selección desde afuera.