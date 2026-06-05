Todos los grandes del fútbol argentino despidieron a Solari, excepto uno

La muerte de Carlos Alberto "Indio" Solari a los 77 años generó una ola de repercusiones que trascendió el ámbito estrictamente musical y alcanzó a distintos sectores de la sociedad argentina. Entre ellos, el fútbol volvió a demostrar el fuerte vínculo cultural que mantiene con la obra y la figura del histórico músico.

Tras conocerse la noticia de su fallecimiento, cuatro de los cinco clubes considerados los grandes del fútbol argentino utilizaron sus canales oficiales para rendir homenaje al artista. Boca, Independiente, San Lorenzo y Racing difundieron mensajes de despedida en los que recordaron al exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota mediante frases, imágenes y referencias a su legado artístico.

Las publicaciones reflejaron distintas maneras de expresar reconocimiento hacia una figura cuya música logró atravesar generaciones y consolidar una presencia permanente en las tribunas, en las banderas y en el imaginario popular de miles de hinchas.

El homenaje de Boca

Uno de los mensajes más destacados fue el publicado por Boca, que eligió comenzar su despedida con una frase atribuida al propio Solari.

"Allí, y para siempre, aprendimos que ciertos fuegos no se encienden frotando dos palitos (ni se apagan con solo soplar...)", expresó la institución en el inicio de su publicación.

Posteriormente, el club agregó un mensaje de despedida dirigido al músico: "Lamentamos profundamente la partida de Carlos Alberto Solari, uno de los nuestros. Gracioso y valiente. Hasta siempre, Indio".

"𝐴𝑙𝑙𝑖, 𝑦 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑠𝑖𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒, 𝑎𝑝𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑐𝑖𝑒𝑟𝑡𝑜𝑠 𝑓𝑢𝑒𝑔𝑜𝑠 𝑛𝑜 𝑠𝑒 𝑒𝑛𝑐𝑖𝑒𝑛𝑑𝑒𝑛 𝑓𝑟𝑜𝑡𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑎𝑙𝑖𝑡𝑜𝑠 (𝑛𝑖 𝑠𝑒 𝑎𝑝𝑎𝑔𝑎𝑛 𝑐𝑜𝑛 𝑠𝑜𝑙𝑜 𝑠𝑜𝑝𝑙𝑎𝑟...)"



Lamentamos profundamente la partida de Carlos Alberto... pic.twitter.com/Aj2XwfNcCI — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) June 5, 2026

La publicación colocó al artista en un lugar de pertenencia dentro de la comunidad xeneize y destacó el impacto que su figura tuvo para numerosos simpatizantes de la institución.

Independiente y una frase para el recuerdo

Independiente también recurrió a una expresión asociada a la obra del músico para rendir homenaje tras conocerse la noticia de su muerte.

La institución eligió la frase: "Donde hay dolor. Habrá canciones". Junto a esas palabras, el club publicó un mensaje breve en el que expresó: "En memoria de Carlos Alberto Solari. El Indio".

Donde hay dolor

Habrá canciones.



En memoria de Carlos Alberto Solari. El Indio. pic.twitter.com/f0lOgtP2yR — C. A. Independiente (@Independiente) June 5, 2026

La despedida se apoyó en una de las frases vinculadas a la producción artística del músico y buscó resaltar el valor de su legado a través de una referencia directa a su universo creativo.

San Lorenzo apeló a la emoción de las tribunas

La despedida impulsada por San Lorenzo tomó una forma diferente respecto de las publicaciones realizadas por otros clubes.

La institución no utilizó frases asociadas a las canciones del artista. En cambio, decidió compartir un video de su hinchada acompañado por el tema "Juguetes Perdidos". La publicación fue acompañada por un texto que señalaba: "Gracias, Indio. Por tu poesía. Por tu música. Y por las incontables banderas que, para siempre, van a flamear recordándote".

Gracias, Indio.

Por tu poesía.

Por tu música.



Y por las incontables banderas que, para siempre, van a flamear recordándote. pic.twitter.com/9lUvPQqtZQ — San Lorenzo (@SanLorenzo) June 5, 2026

De esa manera, el club vinculó la figura de Solari con la presencia permanente de sus canciones y referencias dentro de la cultura popular de las tribunas.

Racing y el recuerdo de una visita especial

Racing también se sumó a las despedidas mediante una publicación en la que evocó el vínculo entre el músico y la institución. El mensaje difundido expresó: "En el recuerdo eterno de haber pasado por nuestra casa, en nuestra gente y en nuestras banderas. Hasta siempre, Indio".

En el recuerdo eterno de haber pasado por nuestra casa, en nuestra gente y en nuestras banderas.



Hasta siempre, Indio. pic.twitter.com/vjtWi4C8xm — Racing Club (@RacingClub) June 5, 2026

La referencia destacó el recuerdo de la presencia del artista vinculada al club y remarcó la permanencia de su figura tanto entre los hinchas como en los símbolos que forman parte de la vida cotidiana de la institución.

River, el único ausente

Mientras Boca, Independiente, San Lorenzo y Racing difundían mensajes de despedida, River se convirtió en la excepción entre los clubes considerados grandes del fútbol argentino.

Según la información conocida, la institución no realizó publicaciones vinculadas al fallecimiento de Solari en ninguna de sus redes sociales.

Esa ausencia contrastó con las manifestaciones realizadas por los otros cuatro clubes y fue uno de los aspectos que llamó la atención dentro de las repercusiones generadas por la muerte del músico.