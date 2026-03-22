Messi sigue haciendo historia: llegó a los 71 goles de tiro libre y acecha el récord mundial

Lionel Messi volvió a ser determinante en el triunfo de Inter Miami ante New York City FC por la Major League Soccer, al marcar un gol de tiro libre que le permitió alcanzar los 71 tantos por esa vía en su carrera.

El gol, además de ser clave para la remontada del equipo dirigido por Javier Mascherano, le permitió al rosarino acercarse al récord histórico de goles de tiro libre en el fútbol profesional.

Con esta cifra, Messi quedó a solo siete tantos de igualar la marca del brasileño Marcelinho Carioca, líder del ranking con 78 conversiones. En el podio también aparecen Roberto Dinamite con 75 y Juninho Pernambucano con 72.

Más atrás en la tabla se ubica Cristiano Ronaldo, con 63 goles de tiro libre, mientras que Diego Armando Maradona suma 61.

El nuevo hito reafirma el presente competitivo de Messi, que sigue ampliando su legado incluso en el tramo final de su carrera. Además, llega en la antesala de su regreso a la Selección argentina, donde disputará los próximos amistosos de la fecha FIFA.