México y Sudáfrica abren el Mundial 2026 en el Estadio Azteca

La espera terminó. El Mundial 2026 levanta oficialmente el telón con el enfrentamiento entre las selecciones de México y Sudáfrica, protagonistas del partido inaugural de la máxima competencia del fútbol internacional. El encuentro corresponde a la primera fecha del Grupo A y se disputa en el histórico Estadio Azteca de la Ciudad de México, uno de los escenarios más emblemáticos del fútbol mundial.

El compromiso comenzó a las 16, hora de Argentina, y marca el inicio de una nueva edición de la Copa del Mundo organizada conjuntamente por Estados Unidos, Canadá y México. La transmisión está a cargo de Cadena 3 a través de todas sus plataformas, permitiendo que millones de espectadores sigan el arranque de un torneo que vuelve a concentrar la atención del planeta.

El Azteca, escenario del comienzo

La elección del Estadio Azteca como sede del partido inaugural le otorga un marco especial al comienzo del campeonato. El mítico recinto mexicano vuelve a ubicarse en el centro de la escena futbolística mundial para recibir el primer encuentro de una competencia que se desarrollará en tres países.

El escenario elegido representa uno de los símbolos más importantes del fútbol mexicano y se convierte nuevamente en el punto de partida de una cita mundialista. Allí, ante miles de espectadores, México inicia un nuevo desafío internacional con la expectativa de aprovechar la condición de local para comenzar con el pie derecho.

Un duelo que revive el recuerdo de 2010

Uno de los principales atractivos de este encuentro es que representa una reedición del partido inaugural del Mundial de Sudáfrica 2010, un antecedente que permanece grabado en la memoria de los aficionados.

En aquella oportunidad, los sudafricanos sorprendieron al ponerse en ventaja gracias al recordado gol de Siphiwe Tshabalala, una conquista que estuvo acompañada por la celebración colectiva de todos los jugadores de la selección anfitriona mediante un histórico baile que se convirtió en una de las imágenes más emblemáticas de aquella Copa del Mundo.

México, sin embargo, logró reaccionar y alcanzó la igualdad por intermedio de Rafael Márquez, estableciendo un empate en el encuentro que abrió aquella edición del torneo.

Dieciséis años después, ambos seleccionados vuelven a encontrarse en el partido que marca el inicio de otro Mundial, esta vez en suelo mexicano.

La búsqueda de una nueva historia para México

El seleccionado mexicano afronta este debut con el objetivo de dejar atrás una serie de campañas que terminaron generando frustración pese a contar con equipos competitivos en distintas etapas. La referencia recurrente ha sido la denominada "maldición del cuarto partido", una situación que acompañó a México durante varias ediciones consecutivas de la Copa del Mundo.

Los antecedentes mencionados incluyen:

• Eliminación en octavos de final en 1994.

• Eliminación en octavos de final en 1998.

• Eliminación en octavos de final en 2002.

• Eliminación en octavos de final en 2006.

• Eliminación en octavos de final en 2010.

• Eliminación en octavos de final en 2014.

• Eliminación en octavos de final en 2018.

• Eliminación en los octavos de final en 2022.

Frente a este historial reciente, el combinado mexicano deposita parte de sus expectativas en el hecho de jugar nuevamente como anfitrión, condición bajo la cual consiguió sus actuaciones más destacadas en la historia de los Mundiales.

Los mejores antecedentes como local

Las campañas más exitosas de México en la Copa del Mundo se registraron precisamente cuando el torneo se disputó en su territorio. Sus mejores participaciones fueron:

• México 1970: alcanzó los cuartos de final.

• México 1986: alcanzó los cuartos de final.

Esos antecedentes alimentan la ilusión de volver a realizar una actuación destacada aprovechando el respaldo de su público y la familiaridad con los escenarios del torneo.

Sudáfrica llega como el equipo más débil del grupo

Del otro lado aparece una selección sudafricana que afronta el desafío con un contexto diferente. Según los antecedentes recientes mencionados, Sudáfrica llega a esta Copa del Mundo como el equipo que aparece en los análisis previos como el más débil del Grupo A.

La evaluación se sustenta en sus últimos resultados, donde no logró imponerse ante rivales como:

• Panamá.

• Nicaragua.

• Jamaica.

Con este panorama, el conjunto africano intentará sorprender en el encuentro inaugural y repetir una actuación que le permita competir de igual a igual frente al anfitrión.

Autoridades para el debut mundialista

La FIFA designó una terna arbitral sudamericana para controlar el desarrollo del primer encuentro del campeonato.

Las autoridades son:

• Árbitro principal: Wilton Sampaio, de Brasil.

• VAR: Eduardo Cardozo, de Paraguay.

Con todos estos ingredientes, el Mundial 2026 comienza oficialmente en el Estadio Azteca. La historia, los antecedentes y las expectativas convergen en un partido que enfrenta nuevamente a México y Sudáfrica, los mismos protagonistas que inauguraron el torneo de 2010 y que ahora vuelven a quedar bajo los reflectores para dar el puntapié inicial a una nueva Copa del Mundo.