Mundial 2026: la FIFA confirmó al árbitro del debut de Argentina ante Argelia

La FIFA confirmó este sábado la designación arbitral para el debut de la Selección argentina en el Mundial 2026. El encargado de dirigir el encuentro frente a Argelia será el polaco Szymon Marciniak, uno de los árbitros más reconocidos del fútbol internacional y un nombre que trae buenos recuerdos para el conjunto nacional.

El partido, correspondiente a la primera fecha del Grupo J, se disputará el próximo martes 16 de junio en el estadio de los Kansas City Chiefs, en Estados Unidos.

La noticia genera expectativa entre los hinchas argentinos, incluidos los miles de aficionados de Catamarca que seguirán de cerca el estreno del equipo dirigido por Lionel Scaloni en la defensa del título mundial conseguido en Qatar 2022.

Un árbitro ligado a momentos históricos para Argentina

Marciniak ya dirigió varios encuentros importantes de la Selección argentina en competencias mundialistas.

El antecedente más recordado es la final del Mundial de Qatar 2022, disputada el 18 de diciembre en Lusail, donde la Albiceleste se consagró campeona del mundo tras vencer a Francia en una definición histórica.

Además, el árbitro polaco estuvo presente en el triunfo por 2 a 1 frente a Australia en los octavos de final de ese mismo torneo, encuentro disputado en el estadio Ahmad bin Ali de Doha.

Su historial con Argentina también incluye el empate 1 a 1 ante Islandia durante la fase de grupos del Mundial de Rusia 2018.

La terna arbitral

Para el encuentro entre Argentina y Argelia, Marciniak estará acompañado por sus compatriotas Tomasz Listkiewicz y Adam Kupsik como jueces asistentes.

En tanto, el equipo arbitral se completará con los australianos Campbell-Kirk Kawana-Waugh, quien actuará como cuarto árbitro, e Isaac Trevis, designado como árbitro suplente.

Los datos del partido

Argentina vs. Argelia

Fecha: martes 16 de junio.

Hora: 22:00 (hora argentina).

Estadio: Kansas City Chiefs Stadium.

Grupo: J.

Transmisión televisiva

El encuentro podrá seguirse en vivo a través de:

Televisión Pública.

Telefe.

TyC Sports.

DSports.

Disney+ Premium.

Con la designación arbitral ya confirmada, la Selección argentina continúa con los últimos entrenamientos en Kansas City mientras Lionel Scaloni define la formación que buscará comenzar con el pie derecho su participación en el Mundial 2026.