Otra vez: Un goleador venezolano insiste con jugar en Boca

El centrodelantero venezolano, Salomón Rondón, que se desempeña en Dalian Pro de China, volvió a hacer publica su intención de jugar en Boca Juniors. El goleador de la Selección de Venezuela se encuentra en un gran nivel donde hace unos meses fue buscado por el Manchester United.

"Boca Juniors es algo con lo que siempre soñé por lo que significa en Sudamérica. Ahora que tengo familia, dejaré que el futuro me lleve donde me tenga que llevar. No me gustaría terminar arrastrándome por los campos", manifestó Rondón en declaraciones a EFE.

Tiene 31 años y dentro de dos se le termina el contrato en el club chino y un cambio de aires no le vendría mal. En el horizonte puede aparecer Boca, donde el venezolano se muere por jugar.

Lo concreto es que aún no hay nada en tema negociación, solo los deseos del delantero. También, se sabe que Boca carece en el puesto, donde solo tiene a Soldano y a Ábila.