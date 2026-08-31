Para llorar: el video que publicó Messi luego de anunciar su retiro de la Selección

Lionel Messi anunció su retiro de la Selección argentina después de casi dos décadas de una trayectoria en la que rompió todos los récords y conquistó absolutamente todo. La noticia estuvo acompañada por un emotivo video en el que el capitán realizó un recorrido por los momentos más significativos de su camino con la camiseta nacional.

Las imágenes repasan su paso por las selecciones juveniles, las finales perdidas y, finalmente, la etapa de gloria alcanzada durante los últimos años. De esa manera, el astro rosarino eligió recordar un trayecto atravesado por diferentes etapas, desde los momentos más difíciles hasta la conquista de los mayores logros.

En una extensa carta de despedida, Messi no ocultó el dolor que le provocó tomar la determinación. Sus palabras reflejaron el peso emocional de poner punto final a un recorrido que lo tuvo durante cerca de veinte años como una de las principales figuras y como capitán del seleccionado argentino.

Una decisión que "dolió y duele en el alma"

El propio Messi explicó la dimensión personal de su despedida y dejó en claro que la decisión no estuvo exenta de sufrimiento.

"Fue una decisión que dolió y duele en el alma pero entiendo que es el momento. Les juro que siempre dejé todo, no solo los últimos años que se ganó todo, antes también. Siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta", remarcó.

Sus palabras pusieron el foco en un aspecto central de su vínculo con la Selección: el compromiso que, según expresó, mantuvo a lo largo de todo el proceso y no solamente durante los años en los que llegaron las grandes conquistas. El video compartido tras el anuncio también recupera ese recorrido completo. Allí aparecen las distintas etapas de una carrera que incluyó el paso por las juveniles, el dolor de las finales perdidas y la posterior llegada de la gloria junto a sus compañeros.

El desgaste físico y el recambio generacional

El capitán argentino también explicó los motivos que lo llevaron a dar un paso al costado. Entre los factores determinantes mencionó el desgaste físico y el recambio generacional.

"Queda poco y se van cerrando etapas. Amo, amé y amaré siempre estar en la Selección. Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar", confesó la leyenda de 39 años.

La frase resume el momento que atraviesa el futbolista y su mirada sobre el futuro del seleccionado. Messi manifestó que siente que dio todo lo que tenía para ofrecer y, al mismo tiempo, destacó la presencia de nuevos jugadores que merecen tener su oportunidad dentro del equipo nacional.

La despedida, de esta manera, no estuvo centrada únicamente en el cierre de una etapa personal, sino también en la continuidad de un proceso con nuevas generaciones que llegan para ocupar su lugar.

El agradecimiento a quienes lo acompañaron

En su carta, el astro rosarino también dedicó un párrafo especial a su círculo más cercano y a todas las personas que formaron parte de su camino durante estos años.

"Gracias a mi familia por estar siempre, por acompañarme en este viaje tan hermoso pero difícil. Gracias a cada uno de los entrenadores, compañeros y dirigentes con los que me tocó compartir", añadió.

El mensaje incluyó así un reconocimiento a su familia, por el acompañamiento a lo largo de un viaje que definió como "tan hermoso pero difícil", y también a los entrenadores, compañeros y dirigentes con quienes compartió su extensa trayectoria en el seleccionado.

La referencia al camino transitado en el predio de Ezeiza formó parte de ese agradecimiento a quienes estuvieron presentes durante las diferentes etapas de su recorrido con la camiseta argentina.