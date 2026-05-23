Polti y Persicheti se quedaron con la Etapa 1 del Rally Catamarqueño

Con un tiempo total de 24:11.79, Luis Polti y Rodrigo Persicheti marcaron el ritmo de la primera etapa del Rally de Recreo y se transformaron en los grandes protagonistas de una jornada que volvió a poner en escena toda la competitividad del Rally Catamarqueño. En una prueba caracterizada por la exigencia de los tramos y por las escasas diferencias entre los principales animadores, el binomio logró construir una ventaja clave para cerrar el sábado en lo más alto de la clasificación general.

La competencia, correspondiente a la segunda fecha del calendario provincial, reunió a una importante cantidad de participantes y mostró un nivel parejo en cada una de las divisionales. Desde los primeros parciales quedó evidenciado que la lucha por los puestos de privilegio sería intensa, con varios binomios manteniéndose en tiempos muy cercanos y obligando a sostener un ritmo constante en cada sector de velocidad.

Una victoria construida tramo a tramo

La actuación de Polti y Persicheti se destacó por la regularidad y la contundencia en los caminos recreínos. El registro de 24:11.79 les permitió cerrar el día como líderes absolutos de la competencia, en una etapa que exigió precisión y concentración permanente.

Detrás de los ganadores aparecieron Tomás García Hamilton y Mariano Elwart, quienes además dominaron la categoría A1. El binomio completó el recorrido con un tiempo de 24:27.35, quedando como escoltas en la general y consolidándose como uno de los equipos más sólidos de la jornada.

El podio absoluto de la Etapa 1 fue completado por Agustín Díaz Dian y Javier Rodríguez, quienes finalizaron con un tiempo de 24:34.11, manteniéndose también en la pelea grande de cara a la definición del domingo.

Clasificación General

La clasificación general dejó en evidencia la competitividad de la prueba y las reducidas diferencias entre los principales protagonistas:

Luis Polti - Rodrigo Persicheti : 24:11.79

: 24:11.79 Tomás García Hamilton - Mariano Elwart : 24:27.35

: 24:27.35 Agustín Díaz Dian - Javier Rodríguez: 24:34.11

Los registros reflejaron una disputa intensa desde el inicio de la competencia, con cada segundo adquiriendo un valor determinante en la pelea por la punta.

Categoría A1: dominio de García Hamilton y Elwart

En la divisional A1, Tomás García Hamilton y Mariano Elwart fueron los más veloces del día y consiguieron quedarse con el primer puesto de la categoría gracias a su tiempo de 24:27.35.

La clasificación quedó conformada de la siguiente manera:

Tomás García Hamilton - Mariano Elwart : 24:27.35

: 24:27.35 Agustín Díaz Dian - Javier Rodríguez : 24:34.11

: 24:34.11 Cristian Almonte - Maxi Karamatic: 29:27.10

La diferencia entre los dos primeros mostró una lucha cerrada y de alto nivel competitivo, en una de las categorías que más atención concentró durante la jornada.

Categoría N1: pelea ajustada y ritmo sostenido

La categoría N1 también ofreció una disputa intensa entre sus protagonistas. El liderazgo quedó en manos de Posse Juan María y Pablo Molina, quienes completaron la etapa en 25:44.87.

Detrás se ubicaron:

Santino Bujdud - Seba Carrizo : 27:28.46

: 27:28.46 Maximiliano Figueroa - Martín Agüero: 27:36.82

La paridad entre los equipos volvió a ser uno de los rasgos distintivos de la competencia, especialmente en los sectores más técnicos de los tramos recreínos.

Categoría N2: los Sorda marcaron el camino

En la N2, el mejor registro quedó para Mariano Santiago Sorda y Marcelo Daniel Sorda, quienes lograron cerrar el sábado con un tiempo de 25:56.61.

La clasificación de la divisional fue la siguiente:

Mariano Santiago Sorda - Marcelo Daniel Sorda : 25:56.61

: 25:56.61 Eluney Codigoni - Julio Aparicio : 28:03.86

: 28:03.86 Sergio Carrizo - Eber Luján: 28:28.70

Los tiempos marcaron diferencias más amplias que en otras categorías, aunque la competencia se mantuvo abierta de cara a la segunda etapa.

Categoría NH: los Salvatierra se quedaron con el primer día

La categoría NH tuvo como vencedores parciales a Ayrton Salvatierra y Marcos Salvatierra, quienes registraron un tiempo de 27:38.12 para quedarse con la punta.

Las posiciones quedaron definidas de la siguiente manera:

Ayrton Salvatierra - Marcos Salvatierra : 27:38.12

: 27:38.12 Gabriel Giordano - Daniel Agudo : 28:20.45

: 28:20.45 Sergio Veliz - Marcelo Bernabé Ávila: 28:39.18

La diferencia entre los principales binomios mantiene abierta la expectativa para la continuidad de la competencia.

Expectativa para la segunda etapa

Con la primera jornada completada, el Rally de Recreo dejó un escenario cargado de expectativa para la definición. La actividad continuará este domingo con la disputa de la segunda etapa, instancia en la que los binomios intentarán consolidar sus posiciones o descontar diferencias en busca de la victoria final.

La nueva edición del Rally Catamarqueño volvió a reunir a una gran cantidad de fanáticos del deporte motor, que acompañaron el desarrollo de la competencia y le dieron marco a una jornada marcada por la velocidad, la precisión y la intensidad en cada categoría.