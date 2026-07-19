Por el bicampeonato del mundo: Argentina enfrenta a España en una final histórica

Después de un recorrido que incluyó la fase de grupos y las distintas instancias eliminatorias, el Mundial 2026 llega a su capítulo decisivo. Este domingo 19 de julio de 2026, la Selección Argentina y España definirán al nuevo campeón de la Copa del Mundo en un partido que concentra la atención del fútbol internacional.

La definición enfrentará a la Albiceleste, vigente campeona del mundo, con la Furia Roja, en un encuentro que también representa el cruce que no pudo concretarse anteriormente por la suspensión de la Finalissima. El compromiso se disputará en el New York New Jersey Stadium, ubicado en East Rutherford, New Jersey, Estados Unidos, donde ambas selecciones buscarán cerrar el torneo con el máximo objetivo.

Para el conjunto dirigido por Lionel Scaloni, la cita representa la oportunidad de alcanzar el bicampeonato mundial y retener el título conseguido en la edición anterior. Del otro lado estará el seleccionado conducido por Luis de la Fuente, que llega luego de un sólido recorrido durante toda la competencia.

El escenario y el horario de la gran final

La final de la Copa del Mundo se jugará el domingo 19 de julio de 2026, en el New York New Jersey Stadium, ubicado en East Rutherford, New Jersey, Estados Unidos.

De acuerdo con la información prevista para el encuentro, el partido comenzará a las 16 horas, momento en que se pondrá en marcha el duelo que definirá al nuevo campeón del mundo.

La expectativa crece a medida que se acerca el inicio del encuentro, que marcará el cierre de un Mundial disputado durante varias semanas y que reunirá frente a frente a dos de las selecciones que mejor rendimiento mostraron a lo largo del torneo.

El camino de España hacia la final

El seleccionado español, dirigido por Luis de la Fuente, llega al partido decisivo luego de finalizar como líder del Grupo H. Durante la fase inicial del campeonato convirtió cinco goles y no recibió ninguno, un dato que refleja la solidez mostrada por el equipo en sus tres primeros compromisos.

Posteriormente, en las instancias eliminatorias, España fue superando sucesivamente a distintos rivales hasta alcanzar la final.

Los resultados obtenidos fueron los siguientes:

España 3 - 0 Austria , jueves 2 de julio de 2026, Dieciseisavos de final.

, jueves 2 de julio de 2026, Dieciseisavos de final. Portugal 0 - 1 España , lunes 6 de julio de 2026, Octavos de final.

, lunes 6 de julio de 2026, Octavos de final. España 2 - 1 Bélgica , viernes 10 de julio de 2026, Cuartos de final.

, viernes 10 de julio de 2026, Cuartos de final. Francia 0 - 2 España, martes 14 de julio de 2026, Semifinales.

Ese recorrido le permitió acceder a la definición del campeonato manteniendo un desempeño que la posicionó entre los equipos más sólidos de la competencia.

La campaña de la Selección Argentina

La Argentina conducida por Lionel Scaloni también terminó como líder del Grupo J, aunque su recorrido hacia la final estuvo marcado por encuentros muy disputados.

Según el desarrollo del torneo, la Albiceleste sufrió más de la cuenta en varias de las eliminatorias, aunque logró avanzar manteniendo intacta la posibilidad de defender el título mundial. En la fase de eliminación directa dejó en el camino a:

Argentina 3 - 2 Cabo Verde , viernes 3 de julio de 2026, Dieciseisavos de final.

, viernes 3 de julio de 2026, Dieciseisavos de final. Argentina 3 - 2 Egipto , martes 7 de julio de 2026, Octavos de final.

, martes 7 de julio de 2026, Octavos de final. Argentina 3 - 1 Suiza , sábado 11 de julio de 2026, Cuartos de final.

, sábado 11 de julio de 2026, Cuartos de final. Inglaterra 1 - 2 Argentina, miércoles 15 de julio de 2026, Semifinales.

Con esos resultados, el conjunto argentino consiguió nuevamente un lugar en la final de la Copa del Mundo y buscará conservar el título obtenido anteriormente.

Los antecedentes entre ambas selecciones

Argentina y España registran varios enfrentamientos previos en los últimos años. Los antecedentes consignados son los siguientes:

España 6 - 1 Argentina , martes 27 de marzo de 2018, amistoso.

, martes 27 de marzo de 2018, amistoso. Argentina 4 - 1 España , martes 7 de septiembre de 2010, amistoso.

, martes 7 de septiembre de 2010, amistoso. España 2 - 1 Argentina , sábado 14 de noviembre de 2009, amistoso.

, sábado 14 de noviembre de 2009, amistoso. España 2 - 1 Argentina , miércoles 11 de octubre de 2006, amistoso.

, miércoles 11 de octubre de 2006, amistoso. España 0 - 2 Argentina, martes 16 de noviembre de 1999, amistoso.

Estos registros forman parte del historial entre ambos seleccionados antes de una final que tendrá características completamente diferentes por tratarse del partido decisivo del Mundial.

El equipo arbitral

La FIFA designó un cuerpo arbitral encabezado por el esloveno Slavko Vincic, quien será el encargado de dirigir la final.

El equipo estará integrado por:

Árbitro principal: Slavko Vincic (Eslovenia).

Slavko Vincic (Eslovenia). Asistente 1: Tomaz Klancnik (Eslovenia).

Tomaz Klancnik (Eslovenia). Asistente 2: Andraz Kovacic (Eslovenia).

Andraz Kovacic (Eslovenia). VAR: Bastian Dankert (Alemania).

El conjunto arbitral tendrá la responsabilidad de conducir uno de los partidos más importantes del calendario futbolístico internacional.