Tapia y Coello firmaron una remontada épica y conquistaron el P1 de Valencia

El P1 de Valencia fue escenario de una nueva edición del enfrentamiento que domina la actualidad del circuito Premier Padel. Frente a frente estuvieron las dos mejores parejas del ranking mundial: Agustín Tapia y Arturo Coello, líderes de la clasificación, y Federico Chingotto y Alejandro Galán, sus principales perseguidores.

La definición estuvo a la altura de las expectativas. En un encuentro cargado de intensidad, cambios de ritmo y momentos de máxima tensión, Tapia y Coello lograron imponerse por 6-7 (4), 6-1 y 7-6 (6) tras 2 horas y 14 minutos de juego, consolidando así su condición de número uno del mundo y sumando un nuevo trofeo a una temporada que continúa entregándoles resultados destacados.

El título obtenido en Valencia representó además el cuarto campeonato de la temporada para la dupla y el segundo de manera consecutiva, luego de haber derrotado también a Chingotto y Galán en la final del Italy Major disputada apenas una semana atrás.

Un primer set sin fisuras y definido en el tie-break

Desde el comienzo quedó claro que ninguno de los protagonistas estaba dispuesto a conceder ventajas. Durante el primer parcial, ambas parejas exhibieron una gran solidez con sus servicios, impidiendo cualquier posibilidad de quiebre.

La igualdad fue absoluta. No hubo puntos de break a lo largo de todo el set y la definición llegó inevitablemente al tie-break. Allí, Chingotto y Galán mostraron mayor precisión en los momentos decisivos y consiguieron inclinar la balanza a su favor para quedarse con el parcial por 7-6 (4).

El golpe inicial parecía colocar a la pareja número dos del ranking en una posición ideal para encaminar la final.

La reacción inmediata de los líderes del ranking

Sin embargo, Tapia y Coello demostraron rápidamente por qué ocupan la cima del circuito mundial. Lejos de sentir el impacto de haber cedido el primer set, ingresaron al segundo parcial con una intensidad muy superior.

Los líderes firmaron un contundente parcial de 4-0, producto de dos quiebres consecutivos que les permitieron tomar una ventaja imposible de remontar. Con un nivel de juego dominante y sin conceder oportunidades de break, controlaron cada intercambio y neutralizaron cualquier intento de reacción de sus rivales.

Galán y Chingotto optaron por administrar energías pensando en el tercer set, mientras Tapia y Coello completaban una actuación impecable para cerrar el parcial por 6-1 y llevar la definición a una manga decisiva.

Un tercer set que parecía tener dueño

El comienzo del tercer capítulo fue totalmente favorable para Chingotto y Galán. La pareja número dos salió decidida a recuperar el control del partido y consiguió quebrar en el primer game gracias a un star point ganado por Chingotto.

Tras confirmar el quiebre con su servicio, se adelantaron 2-0. Poco después lograron una nueva ruptura y ampliaron la diferencia hasta un contundente 3-0 en apenas 13 minutos de juego.

Aunque Tapia y Coello lograron sostener su saque para descontar, sus rivales continuaron mostrando firmeza. Incluso levantaron un triple break point en contra para colocarse 4-1 mediante otro star point.

El encuentro parecía inclinarse definitivamente cuando Chingotto y Galán alcanzaron el 5-2, quedando a un paso del título. Luego de que los líderes del ranking descontaran para ponerse 3-5, la pareja número dos dispuso incluso de la posibilidad de cerrar el partido con su servicio.

La remontada que cambió la historia

Cuando todo parecía encaminado hacia la consagración de Chingotto y Galán, apareció la capacidad de reacción de los números uno. Tapia y Coello aprovecharon una doble oportunidad de quiebre para recuperar el servicio y acercarse 4-5. A continuación, con un Tapia decisivo en los smash, sostuvieron su saque para igualar el marcador en 5-5.

La presión cambió completamente de lado. Aunque Chingotto y Galán volvieron a adelantarse por 6-5 al conservar su servicio, los líderes del ranking respondieron nuevamente y llevaron la definición a un tie-break que terminaría siendo inolvidable.

Un desempate para la historia

La definición arrancó mejor para la dupla conocida como Chingalán. Gracias a dos mini quiebres consiguieron una ventaja de 4-1 y posteriormente ampliaron la diferencia hasta 5-2, quedando muy cerca de la victoria. Pero Tapia y Coello protagonizaron entonces una reacción extraordinaria. Recuperaron ambos mini breaks para acercarse 5-4 y empataron 5-5 luego de un globo largo de Chingotto.

Con el marcador igualado, la tensión alcanzó su punto máximo. Los número uno obtuvieron su primer match point gracias a una acción espectacular concluida con un potente smash de Tapia. Chingotto y Galán lograron resistir e igualaron 6-6, prolongando la incertidumbre.

Finalmente, el desenlace llegó tras un smash fallido de Galán que impactó en el cristal y permitió el 7-6 para los líderes del ranking. En la siguiente oportunidad, un nuevo smash ganador de Tapia cerró definitivamente el encuentro.

El cuarto título de la temporada

La victoria en Valencia dejó varios datos relevantes para Tapia y Coello:

Campeones del P1 de Valencia.

Cuarto título de la temporada.

Segundo campeonato consecutivo.

Nueva victoria sobre Chingotto y Galán tras el Italy Major.

Remontada luego de perder el primer set.

Recuperación de un 2-5 en el tie-break decisivo.

Triunfo en una final de 2 horas y 14 minutos.

La final del P1 de Valencia quedará como uno de los encuentros más emocionantes de la temporada. Cuando parecían derrotados, Agustín Tapia y Arturo Coello encontraron los recursos para revertir una situación límite y reafirmar su dominio en el circuito. Con una remontada memorable y una actuación decisiva en los momentos de máxima presión, los número uno del mundo volvieron a imponerse en el gran clásico del Premier Padel y sumaron un nuevo capítulo de éxito a una campaña que sigue creciendo.