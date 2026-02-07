  • Dólar
  • BNA $1400 ~ $1450
  • BLUE $1415 ~ $1435
  • TURISTA $1820 ~ $1820

25 C ° ST 25.88 °

Unión Radio 91.3 en vivo

Racing derrotó a Argentinos Juniors y sumó su primera victoria del año

La Academia mostró una enorme mejoría y consiguió imponerse sobre el Bicho por 2 a 1, en un duelo polémico en el que el VAR le negó un posible penal al local.

7 Febrero de 2026 21.11

Racing le ganó 2-1 a Argentinos Juniors, en condición de local, en el marco de la cuarta fecha de la Zona B del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol.

En el estadio Presidente Perón de Avellaneda, el delantero Tomás Conechny abrió la cuenta a los 20 minutos de juego y Santiago Solari amplió la ventaja a los 44. En el complemento, a los 2 minutos, Erik Godoy descontó para el ´Bicho´.

Con este resultado, el equipo de Gustavo Costas consiguió su primer triunfo en el Torneo Apertura y sus primeros puntos en este certamen. El próximo sábado desde las 17.30 horas en el estadio Florencio Sola, visitará a Banfield por la cuarta fecha.

Por su parte, el equipo de Nicolás Diez sufrió su primera derrota en este Torneo Apertura y no gana desde la primera fecha ante Sarmiento de Junín. El próximo jueves desde las 21.15 horas, recibirá a River Plate en el estadio Diego Armando Maradona.

Tags
Racing Club Torneo Apertura 2026

MÁS LEIDAS

Seguí leyendo también