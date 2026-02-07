Racing derrotó a Argentinos Juniors y sumó su primera victoria del año

Racing le ganó 2-1 a Argentinos Juniors, en condición de local, en el marco de la cuarta fecha de la Zona B del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol.

En el estadio Presidente Perón de Avellaneda, el delantero Tomás Conechny abrió la cuenta a los 20 minutos de juego y Santiago Solari amplió la ventaja a los 44. En el complemento, a los 2 minutos, Erik Godoy descontó para el ´Bicho´.

Con este resultado, el equipo de Gustavo Costas consiguió su primer triunfo en el Torneo Apertura y sus primeros puntos en este certamen. El próximo sábado desde las 17.30 horas en el estadio Florencio Sola, visitará a Banfield por la cuarta fecha.

Por su parte, el equipo de Nicolás Diez sufrió su primera derrota en este Torneo Apertura y no gana desde la primera fecha ante Sarmiento de Junín. El próximo jueves desde las 21.15 horas, recibirá a River Plate en el estadio Diego Armando Maradona.