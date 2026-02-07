  • Dólar
  • BNA $1400 ~ $1450
  • BLUE $1415 ~ $1435
  • TURISTA $1820 ~ $1820

25 C ° ST 25.88 °

Unión Radio 91.3 en vivo

Duro golpe

River fue goleado por Tigre en el Monumental y los hinchas estallaron contra los jugadores

El partido terminó 4-1 a favor del "Matador", gracias a dos goles de Ignacio Russo, uno de Tiago Serrago y otro de David Romero. Fausto Vera fue expulsado en el local, que descontó por intermedio de Lautaro Rivero.

7 Febrero de 2026 20.35

Un categórico Tigre goleó y humilló 4-1 a River, en condición de visitante, en el marco de la cuarta fecha de la Zona B del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol y es líder con 10 puntos.

En el estadio Monumental, el ´Matador´ abrió la cuenta con el gol de Tiago Serrago a los 6 minutos de juego y, tan solo diez minutos después, el delantero David Romero amplió la ventaja.

En el complemento, Ignacio Russo a los 4 y 23 minutos aumentó el marcador. En el minuto 44, Lautaro Rivero descontó para el ´Millonario´.

Con este histórico triunfo, el equipo de Diego Dabove escaló a lo más alto de la Zona B con 10 puntos. En la próxima fecha, Tigre recibirá a Aldosivi de Mar del Plata el jueves a las 19 horas en el estadio José Dellagiovanna.

Por su parte, el equipo de Marcelo Gallardo sufrió su primera derrota en el Torneo Apertura y de una manera catastrófica. En la próxima fecha, visitará a Argentinos Juniors en el estadio Diego Armando Maradona el jueves 21.15 horas.

Tags
Liga Profesional River Plate Torneo Apertura 2026

MÁS LEIDAS

Seguí leyendo también