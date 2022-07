Racing le ganó a Central Córdoba y se prendió en la lucha por el campeonato

De movida, el técnico sorprendió con la formación inicial. Hizo varios cambios que llamaron la atención. Lo puso de lateral derecho a Pillud (salió en el entretiempo por una sobrecarga), a Piovi lo corrió de lateral a segundo central y a Nicolás Oroz de extremo a interno por derecha. Si bien Racing fue superior a un rival muy limitado, estas modificaciones no fueron positivas. Piovi volvió a demostrar que rinde más pegado a la banda y Oroz fue más desequilibrante en los últimos metros con Arsenal que anoche en la zona de gestación en lugar de Miranda.

Si Racing tardó 27 minutos en ponerse en ventaja fue porque el arbitraje de Merlo fue decididamente malo. Antes de los 10' omitió, al igual que el VAR, un tremendo agarrón de Sbuttoni a Copetti que era penal. Tanto él como Pereyra, los dos centrales, sufrieron todo el partido el portento físico del delantero. De hecho, lo tuvieron que agarrar o manotear en varias jugadas porque no lo podían contener. Ni así pudieron evitar el doble del Tanque.

A los 27' aprovechó un gran centro de Galván para cabecear de pique al suelo y más tarde, a los 4' del ST, se sacó de encima a su marca y cabeceó al palo más lejano de Rigamonti para poner el 2-0 de la Acadé.

De un pelotazo de campo a campo de Ramírez llegó una desinteligencia entre Galván y Piovi y a los 30' Renzo López puso el 1-2. Ahí hubo 10 minutos de nerviosismo, con un Merlos que no vio una falta clara a Galván que terminó en un tiro de esquina que casi es el 2-2. Por suerte para la Acadé, a los 40' hizo un jugadón colectivo y Alcaraz terminó poniendo el 3-1 definitivo.