Se reprogramó la final del Torneo Preparación en Catamarca: cuándo se define el campeón

La Final de Primera División del Torneo Preparación 2026 "Bicentenario del Natalicio del Beato Mamerto Esquiú" vivirá un ajuste en su calendario que refleja la importancia del evento y la predisposición de los protagonistas. Originalmente prevista para este miércoles, la definición se postergará un día, y tendrá lugar este jueves 14 de mayo a las 22 horas en el estadio "Antonio Ricardo Bollea".

Esta decisión se adoptó durante la reunión de delegados y Consejo Directivo, donde se evaluaron factores como la alta demanda de entradas por parte de los hinchas de Ateneo Mariano Moreno, uno de los finalistas, y la disposición de Red Star BBC, el otro equipo que disputará la final. La coordinación entre ambos clubes y la Federación de Básquetbol de la Provincia de Catamarca permitió encontrar una solución consensuada que beneficie a los espectadores y garantice un espectáculo competitivo.

Ajustes en el Torneo Juvenil: Cadetes U15

El cambio en la fecha y hora de la final de Primera División también impactó en la programación de las categorías inferiores, específicamente en la categoría Cadetes (U15). El encuentro entre Red Star Blanco y Montmartre se reubicará para este jueves a las 20 horas, sirviendo como antesala de la final de Primera División.

Esta modificación no solo asegura que los jóvenes jugadores puedan mostrar su nivel frente a un público entusiasta, sino que también convierte la jornada en un evento integral para los fanáticos del básquet, con dos partidos de alto nivel que prometen emociones continuas desde la tarde hasta la noche.

Un torneo que celebra la historia y la juventud del básquet local

El Torneo Preparación 2026 se ha consolidado como un certamen de referencia para la provincia, destacándose por su combinación de competitividad, inclusión de categorías juveniles y la conmemoración histórica. La edición 2026, denominada "Bicentenario del Natalicio del Beato Mamerto Esquiú", no solo resalta la tradición deportiva sino también el compromiso de los clubes y la Federación por vincular la memoria histórica con la actividad deportiva.

La jornada del jueves, con la previa de Cadetes U15 seguida de la final de Primera División, promete ser un momento emblemático tanto para los jugadores como para los aficionados. La organización del evento asegura que todos los protagonistas puedan rendir al máximo, al tiempo que los hinchas disfruten de un espectáculo ordenado y emocionante.