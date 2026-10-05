Racing volvió al triunfo y derrotó 2-1 a Estudiantes de Río Cuarto

Racing volvió a la victoria en la fase de grupos de la Liga Profesional al derrotar 2-1 a Estudiantes de Río Cuarto, en un encuentro en el que logró sacar ventaja durante el primer tiempo y sostuvo el resultado hasta el final.

La Academia abrió el marcador a los 9 minutos del primer tiempo, cuando Tomás Conechny convirtió para poner el 1-0. A los 37 minutos de esa misma etapa, Adrián Martínez amplió la diferencia y dejó a Racing 2-0 arriba antes del descanso.

Estudiantes de Río Cuarto reaccionó en el complemento y consiguió descontar a los 42 minutos del segundo tiempo, por intermedio de Mauro Valiente. Sin embargo, no pudo alcanzar la igualdad y Racing terminó quedándose con el triunfo por 2-1.

Las estadísticas del partido

En cuanto a la posesión de pelota, Racing tuvo el 51%, mientras que Estudiantes de Río Cuarto alcanzó el 49%.

El conjunto cordobés, no obstante, registró más remates al arco: 10 contra 7 de Racing. No se registraron tarjetas rojas durante el encuentro.

Cómo siguen Racing y Estudiantes de Río Cuarto

Con este resultado, Racing se ubica en la 12ª posición del Grupo B, mientras que Estudiantes de Río Cuarto ocupa el 15º lugar.

El próximo compromiso de la Academia será ante Belgrano, el domingo 11 de octubre a las 19:15, en el estadio Presidente Perón.

Por su parte, Estudiantes de Río Cuarto visitará a River Plate el sábado 10 de octubre a las 21:30, en el estadio Monumental.

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