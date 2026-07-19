Re manija: bandera con Messi y Maradona, así llegó Colapinto al GP de Bélgica

La previa del Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1 tuvo un protagonista inesperado fuera de la pista. Franco Colapinto, piloto argentino de Alpine, acaparó la atención apenas llegó al paddock del circuito de Spa-Francorchamps, donde protagonizó una imagen que rápidamente comenzó a multiplicarse entre los aficionados.

Lejos de pasar inadvertido, el joven piloto decidió mostrar públicamente su respaldo a la Selección argentina, que horas después disputará la final del Mundial 2026 frente a España. Para la ocasión eligió vestir la camiseta número 9 de Julián Álvarez, uno de los delanteros del equipo dirigido por Lionel Scaloni.

El detalle, sin embargo, no terminó allí. Al llegar al circuito, Colapinto también desplegó una bandera gigante con las imágenes de Diego Maradona y Lionel Messi, un homenaje a dos de las máximas figuras de la historia del fútbol argentino que no pasó desapercibido entre quienes se encontraban en el paddock.

Un homenaje a las máximas leyendas del fútbol argentino

La bandera exhibida por el piloto reunió en una misma imagen a Diego Maradona y Lionel Messi, dos nombres que representan distintas generaciones del fútbol nacional y que ocupan un lugar central en la historia deportiva del país.

El gesto fue interpretado como una nueva muestra del entusiasmo de Colapinto por la definición del Mundial que disputará la Selección argentina apenas unas horas después de finalizar la competencia de Fórmula 1 en Bélgica.

Su aparición con esos símbolos nacionales despertó una rápida repercusión entre los hinchas y el momento comenzó a viralizarse en las redes sociales, convirtiéndose en una de las imágenes destacadas de la previa del Gran Premio.

La expectativa por la final del Mundial

Además de expresar su apoyo a través de la indumentaria y la bandera, Franco Colapinto tampoco ocultó los nervios que le genera la final que la Selección argentina disputará frente a España.

Mientras concentra su atención en una nueva competencia del campeonato de Fórmula 1, el piloto argentino también sigue de cerca la definición del torneo más importante del fútbol, una jornada deportiva que reúne dos acontecimientos de enorme relevancia para los seguidores argentinos.

Su presencia en el circuito con referencias directas a la Selección reflejó esa expectativa que acompaña al equipo nacional antes del encuentro que definirá al nuevo campeón del mundo.

Cómo llega Colapinto al Gran Premio de Bélgica

En el plano deportivo, Franco Colapinto afrontará una nueva presentación con Alpine en el tradicional circuito de Spa-Francorchamps. Tras la sesión de clasificación, el argentino había finalizado en el 13° puesto, aunque posteriormente avanzó dos posiciones debido a las sanciones aplicadas a Lando Norris e Isack Hadjar.

Como consecuencia de esas penalizaciones, Colapinto mejoró su ubicación para la largada del Gran Premio, mientras que su compañero de equipo, Pierre Gasly, iniciará la competencia desde el 12° lugar.

El piloto argentino buscará aprovechar esa posición para afrontar una carrera exigente en uno de los circuitos más emblemáticos del calendario de la Fórmula 1.

Los datos principales de la carrera

El Gran Premio de Bélgica se desarrollará este domingo en el circuito de Spa-Francorchamps, escenario de una nueva fecha del campeonato de Fórmula 1.

Datos destacados de la competencia: