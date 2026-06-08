Red Star busca dar el golpe en Tucumán y sellar su clasificación

La ilusión viaja con Red Star. El conjunto catamarqueño afrontará este lunes un compromiso de enorme trascendencia cuando visite a Concepción desde las 21.00 en La Fortaleza de Banda del Río Salí, por el segundo capítulo de los octavos de final de la Conferencia NOA de la Liga Federal de Básquetbol 2026.

El equipo dirigido por Rodrigo Soria llega a territorio tucumano con una ventaja clave en la serie, luego de imponerse el pasado jueves en un intenso encuentro que necesitó de tiempo suplementario para definir al ganador. En aquella oportunidad, Red Star logró quedarse con el triunfo por 103 a 91, resultado que le permitió adelantarse 1 a 0 en una llave que reúne a dos de los equipos más parejos de la competencia.

Una serie marcada por el equilibrio

El cruce entre Concepción y Red Star no presenta grandes diferencias entre sus protagonistas. La paridad quedó reflejada durante toda la temporada regular, donde los tucumanos finalizaron en la cuarta posición, mientras que el elenco catamarqueño concluyó en el quinto lugar.

Esa cercanía en la clasificación se trasladó también a los enfrentamientos directos. Cada vez que ambos equipos se vieron las caras, los márgenes fueron reducidos y ninguno logró establecer una superioridad contundente sobre el otro. Por ese motivo, el duelo de esta noche aparece como un nuevo capítulo de una rivalidad deportiva caracterizada por la intensidad y la igualdad.

La victoria obtenida en el primer juego representa una ventaja importante para Red Star, aunque lejos está de significar una definición anticipada. Del otro lado estará un Concepción obligado a ganar para extender la serie y mantener vivas sus aspiraciones de avanzar a la siguiente instancia.

La confianza de un equipo que sabe ganar fuera de casa

Uno de los principales argumentos que alimentan la expectativa del conjunto catamarqueño es su capacidad para competir lejos de su estadio. El equipo de Rodrigo Soria ya demostró durante la temporada que puede obtener resultados positivos en escenarios complejos.

Entre esos antecedentes sobresalen los triunfos logrados frente a Mitre, también en suelo tucumano, y ante 9 de Julio, en Salta. Esas victorias fortalecieron la confianza de un plantel que apuesta por una identidad de juego definida y que ha logrado sostenerla a lo largo de la competencia.

Red Star se caracteriza por presentar un grupo con 100% sangre catamarqueña, una particularidad que distingue al equipo y que se combina con una propuesta basada en el dinamismo, la intensidad y la presión constante sobre el rival.

Los protagonistas elegidos para un desafío decisivo

Para este compromiso, el cuerpo técnico mantendrá exactamente la misma nómina que participó del encuentro inicial de la serie.

Los doce jugadores convocados son:

Gabriel Sosa

Juan Herrera

Mateo Codigoni

Andrés Alderete

Matías Cuenca

Jorge Cirillo Tomassi

Alan Senteno

Luciano Sánchez

Gustavo Nieva

Bautista Ogas

Fran Bonader

Ignacio Soto

Con esta formación, Red Star buscará repetir la actuación que le permitió quedarse con el primer punto de la serie y acercarse a la clasificación.

Un partido con mucho en juego

La expectativa en torno al encuentro es elevada. El ganador de esta noche podría definir gran parte del futuro inmediato de la eliminatoria.

En caso de una nueva victoria de Red Star, el conjunto catamarqueño logrará concretar su objetivo de avanzar en la Conferencia NOA de la Liga Federal de Básquetbol 2026. Sin embargo, si Concepción consigue igualar la serie, la definición se trasladará al martes.

De producirse ese escenario, ambos equipos volverán a enfrentarse en La Fortaleza de Banda del Río Salí, nuevamente desde las 21.00, en un tercer partido que determinará al vencedor definitivo de la contienda.

Transmisión en vivo

Los aficionados podrán seguir todas las alternativas del encuentro a través de la señal de BásquetPass, que transmitirá en vivo un duelo que concentra buena parte de la atención en la fase de octavos de final de la Conferencia NOA.

Con una ventaja mínima, antecedentes de gran paridad y la posibilidad de definir la serie, Red Star afrontará una noche decisiva en Tucumán. Del otro lado, Concepción intentará hacerse fuerte en casa para forzar un nuevo enfrentamiento. Todo está preparado para un nuevo episodio de una eliminatoria que, hasta aquí, ha estado marcada por la igualdad y la competitividad.