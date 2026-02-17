River debuta por la Copa Argentina frente a Bolívar: hora, TV y formaciones

Este martes, desde las 22.00, River y Ciudad de Bolívar se enfrentarán en el Estadio Parque La Pedrera de San Luis por los 32avos de final de la Copa Argentina. El encuentro, que podrá observarse por la pantalla de TyC Sports, presenta un contexto particular: un equipo grande urgido de respuestas frente a un conjunto que transita uno de los momentos más importantes de su historia reciente.

Para el Millonario, el partido representa mucho más que un simple debut en la competencia federal. Llega golpeado, con dos caídas que alteraron el clima y reavivaron preocupaciones que parecían superadas. Para el Cele, en cambio, se trata de una oportunidad histórica de medirse nuevamente ante uno de los gigantes del fútbol argentino, en un escenario neutral y con visibilidad nacional.

El presente de River: del envión inicial a los fantasmas recientes

El equipo dirigido por Marcelo Gallardo había comenzado el año con señales alentadoras. Ganó los primeros dos partidos del Torneo Apertura y consiguió un valioso empate ante Rosario Central en Arroyito, resultados que consolidaban una base sólida y generaban expectativas positivas.

Sin embargo, en los últimos dos compromisos todo lo construido se desmoronó. River cayó estrepitosamente ante Tigre por 4 a 1 y, el pasado jueves, perdió 1 a 0 frente a Argentinos Juniors. Dos derrotas que no solo impactaron en la tabla, sino también en lo anímico.

Con siete puntos, el equipo marcha octavo en la Zona B con siete unidades. Más allá de la redundancia estadística, el dato expone una realidad concreta: River necesita recuperar la confianza. Y hacerlo en un partido que puede resultar traicionero, ya que, por jerarquía y estructura, tiene mucho más para perder que para ganar.

Bajas sensibles y regresos esperados

El compromiso en San Luis encuentra al Millonario con varias ausencias relevantes:

Franco Armani continúa sin el alta médica y su regreso deberá esperar algunos días más.

Marcos Acuña no viajó debido a un cuadro febril.

Sebastián Driussi atraviesa la etapa final de recuperación de un desgarro en el isquiotibial izquierdo.

Juan Carlos Portillo sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior y una distensión del ligamento colateral medial de la rodilla derecha ante Argentinos Juniors y no volverá hasta el segundo semestre.

En contrapartida, el cuerpo técnico recibió una noticia alentadora: Aníbal Moreno y Giuliano Galoppo, quienes encendieron las alarmas el pasado jueves en La Paternal, se encuentran óptimos desde lo físico y estarán a disposición.

En cuanto a lo táctico, podrían registrarse varias modificaciones respecto al último encuentro:

Paulo Díaz ingresaría por Lautaro Rivero.

Matías Viña reemplazaría a Acuña.

Fausto Vera volvería en lugar de Kevin Castaño.

Maximiliano Salas sería nuevamente titular en lugar de Giuliano Galoppo.

La probable formación de River sería: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel o Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Matías Viña; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván, Juan Fernando Quintero; Maximiliano Salas y Agustín Ruberto. DT: Marcelo Gallardo.

Ciudad de Bolívar y un momento histórico

Por su parte, Ciudad de Bolívar llega con un impulso especial. El viernes pasado disputó uno de los partidos más importantes de su historia: su debut en la Primera Nacional. Igualó 1 a 1 como visitante frente a Godoy Cruz, uno de los candidatos al ascenso por plantel e historia reciente.

Ese empate lo dejó séptimo en la Zona A y ahora se prepara para un nuevo desafío: el próximo domingo, desde las 18.00, debutará como local frente a Los Andes. En medio de ese calendario exigente, el cruce ante River adquiere una dimensión simbólica y competitiva.

La probable alineación del conjunto dirigido por Diego Funes sería: Agustín Rufinetti; Agustín Paredes, Ezequiel Navarro, Elías Martínez, Emanuel Cuello; Brian Quintana, Nahuel Yeri, Alex Díaz, Arnaldo González; Guillermo Sánchez y Khalil Caraballo. DT: Diego Funes.

Un antecedente reciente en la misma instancia

El cruce entre el Millonario y el Cele ya tiene un antecedente cercano. Se enfrentaron en la misma instancia de la edición pasada de la Copa Argentina, en el Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero. Aquella noche fue victoria 2 a 0 para River, con goles de Lucas González Pírez y Franco Mastantuono.

Ese recuerdo funciona como referencia inmediata, aunque el contexto actual impone nuevas condiciones. River llega con la obligación de reafirmar su jerarquía; Ciudad de Bolívar, con la ilusión de dar el golpe.

Datos del partido

Hora: 22.00

TV: TyC Sports

Estadio: Parque La Pedrera, San Luis

Árbitro: Nicolás Ramírez

En definitiva, el duelo en San Luis se presenta como una encrucijada para River y una oportunidad histórica para Ciudad de Bolívar. En un torneo que no concede margen de error, los 32avos de final pueden marcar el rumbo inmediato de ambos. La Copa Argentina vuelve a poner frente a frente a dos realidades distintas, con la promesa de un partido que trasciende la instancia y expone estados de ánimo, aspiraciones y urgencias.