Zeballos afuera: el desgarro que sacude los planes de Boca ante Vélez y Racing

La jornada del miércoles trajo consigo noticias sumamente desalentadoras para el mundo Boca Juniors, alterando la planificación de una semana que se preveía de ajustes tácticos. Lo que inicialmente se percibió como una simple molestia física durante la sesión de entrenamiento matutina en el predio de Ezeiza, terminó transformándose en una confirmación clínica de mayor gravedad con el correr de las horas.

Tras haber abandonado la práctica con señales de dolor que encendieron las alarmas de los preparadores físicos, Exequiel Zeballos fue sometido a una serie de estudios médicos exhaustivos para determinar el alcance del daño en su pierna.

Los resultados de las pruebas diagnósticas realizadas por el cuerpo médico del club fueron contundentes y no dejaron margen para el optimismo inmediato. En primera instancia, se descartó la posibilidad de una simple contractura, un diagnóstico que hubiese permitido una recuperación en tiempo récord para los próximos compromisos. Por el contrario, los exámenes confirmaron un desgarro en el isquiotibial, una lesión muscular que impone un proceso de rehabilitación estricto y cuidadoso.

Según las estimaciones oficiales, esta afección mantendrá al delantero santiagueño fuera de la actividad competitiva por un periodo cercano a las tres semanas, dependiendo de su evolución kinésica diaria.

Un calendario comprometido para el esquema de Úbeda

La lesión del "Changuito" representa un contratiempo logístico y táctico de magnitud para el entrenador Claudio Úbeda, quien había encontrado en el juvenil una pieza fundamental para su andamiaje colectivo. El director técnico venía apostando fuertemente por el extremo como una de las principales cartas ofensivas en este arranque de temporada, confiando ciegamente en su capacidad de desequilibrio individual y su velocidad para estirar las defensas rivales. Ahora, ante su ausencia forzada, el cuerpo técnico se ve obligado a analizar variantes urgentes para afrontar un fixture que se presenta sumamente exigente en el corto plazo.

De esta manera, Exequiel Zeballos quedó automáticamente descartado para el partido del próximo domingo ante Vélez Sarsfield, que se disputará desde las 22.15 en el estadio José Amalfitani, en el marco de la cuarta fecha del Torneo Apertura.

La cronología de su recuperación estimada también lo marginaría del compromiso frente a Platense, programado para el domingo 15 de febrero, y su presencia en el clásico ante Racing Club aparece hoy como altamente improbable dado que los tiempos de cicatrización muscular suelen ser rigurosos. Si los plazos se cumplen según lo previsto por los especialistas, el extremo recién podría reaparecer en el cruce por Copa Argentina frente a Gimnasia de Chivilcoy, marcando un vacío difícil de llenar en la alineación titular durante los choques previos.

La situación física de Exequiel Zeballos no es el único foco de atención que recae sobre el jugador por estos días, ya que el diagnóstico médico coincide con un contexto particular desde lo extradeportivo y contractual. En los últimos días, el CSKA Moscú manifestó su interés formal por el atacante con una oferta cercana a los diez millones de dólares, una cifra que generó ruido en el mercado de pases pero que fue rechazada por la dirigencia de Boca Juniors.

El club se mantiene firme en su postura de negociar únicamente por la cláusula de rescisión, la cual está fijada en veinte millones de dólares, una posición que se refuerza aún más tras confirmarse la lesión del jugador, cuyo contrato vence en diciembre de este año.

Con Zeballos iniciando su etapa de rehabilitación, Claudio Úbeda deberá rediseñar el ataque en una fase del certamen donde los puntos comienzan a ser decisivos para las aspiraciones del "Xeneize". La baja de un extremo con llegada al gol y profundidad obliga al cuerpo técnico a buscar soluciones internas que puedan suplir la explosividad que el santiagueño aporta al equipo.

Mientras el jugador se enfoca en su recuperación para volver a estar a disposición del entrenador en la Copa Argentina, la institución protege su patrimonio ante las ofertas del exterior, priorizando lo deportivo en una agenda que no permite errores. La capacidad de adaptación del plantel de Boca será puesta a prueba a partir de este fin de semana en Liniers, donde deberá demostrar que puede ser competitivo aun sin su joya ofensiva.