Rosario Central dio vuelta un partido caliente y eliminó a Racing del Apertura

Rosario Central, con dos jugadores de más, le ganó 2-1 a Racing y se clasificó a la semifinal del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol donde espera por River o Gimnasia La Plata.

En el estadio Gigante de Arroyito, la ´Academia´ abrió el marcador con el gol de Matías Zaracho a los 41 minutos del primer tiempo mientras que Gastón Ávila lo empató a los 20 minutos del complemento y, ya en el tiempo extra, Enzo Copetti le dio el triunfo al ´Canalla´ a los 2 minutos del segundo tiempo.

En Racing, el delantero Adrián Martínez se fue expulsado a los 29 minutos del segundo tiempo y el defensor Marco Di Cesare a los 6 minutos del primer tiempo extra.

Con este resultado, el equipo de Jorge Almirón clasificó a la semifinal del Torneo Apertura de la Liga Profesional donde espera por el ganador de River o Gimnasia La Plata. En caso de enfrentar al ´Millonario´, lo hará en el estadio Monumental pero, en caso de hacerlo ante el ´Lobo´, lo hará en condición de local.

Por su parte, el equipo de Gustavo Costas quedó eliminado del Torneo Apertura de la Liga Profesional y cierra un semestre pobre a nivel nacional, habiendo clasificado a estos playoffs desde el octavo puesto y dejando muchas dudas para lo que viene.

El próximo jueves a las 21 en el estadio Presidente Perón de Avellaneda, Racing recibirá a Caracas de Venezuela por la quinta fecha del Grupo E de la Copa Sudamericana. De no ganar, la ´Academia´ quedará eliminado del campeonato continental.

En un primer tiempo sumamente friccionado y con muchas interrupciones, Racing dió el golpe con el gol de Matías Zaracho a los 41 minutos. Tras un centro de Adrián Martínez desde la derecha del área, el ex jugador del Atlético Mineiro de Brasil entró solo por el palo izquierdo, definió por debajo de las piernas del arquero Jeremías Ledesma y puso el 1-0.

Ya en el complemento y luego de que el árbitro Dario Herrera anule el gol de Alejo Veliz por un supuesto ínfimo fuera de juego, Rosario Central empató el partido a los 20 minutos con el gol de Gastón Ávila.

Tras un exquisito tiro de esquina desde la izquierda de Ángel Di María, la pelota cayó en el primer palo donde Ávila cabeceó y puso el 1-1.

Nueve minutos después del empate del ´Canalla´, el delantero Adrián Martínez se fue expulsado en Racing a instancias del VAR. Sin pelota, el atacante de la ´Academia´ golpeó con su brazo al defensor Emanuel Coronel y, tras ser llamado por sus compañeros desde el VAR, el árbitro Herrera lo expulsó.

En el tiempo extra, a los 6 minutos, Marco Di Cesare vio la segunda tarjeta amarilla por una infracción de atrás a Enzo Copetti y se fue expulsado.

En el complemento del tiempo extra, a los 2 minutos, Copetti marcó el 2-1 definitivo para Rosario Central. Tras un pivoteo de Carlos Quintana, la pelota le quedó justamente al ex Racing que remató cruzado rasante y puso la pelota en el palo derecho del arquero Facundo Cambeses.

Esta es la síntesis de Rosario Central vs Racing por el Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol

Torneo Apertura de la Liga Profesional - Cuartos de final

Rosario Central - Racing

Estadio: Gigante de Arroyito

Gigante de Arroyito Árbitro: Darío Herrera

Darío Herrera VAR: Pablo Dóvalo.

Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Lautaro Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández;, Enzo Giménez, Franco Ibarra, Vicente Pizarro, Ángel Di María; Alejo Veliz y Enzo Copetti. DT: Jorge Almirón.

Racing Club: Facundo Cambeses; Marcos Rojo, Santiago Sosa, Marco Di Césare; Gabriel Rojas, Bruno Zuculini, Matías Zaracho, Gastón Martirena, Baltasar Rodríguez, Tomás Conechny; Adrián Martínez. DT: Gustavo Costas.

Gol en el primer tiempo: 41m. Matías Zaracho (R)

Gol en el segundo tiempo: 20m. Gastón Ávila (RC)

Gol en el segundo tiempo extra: 2m. Enzo Copetti (RC)

Cambios en el segundo tiempo: 13m. Adrián Fernández por Baltasar Rodríguez (R); 33m. Guillermo Pol Fernández por Enzo Giménez (RC); 37m. Matko Miljevic por Matías Zaracho (R) y Santiago Solari por Tomás Conechny (R); 45m. Alexis Soto por Agustín Sández (RC) y Franco Pardo por Marcos Rojo (R).

Cambios en el primer tiempo extra: 5m. Nazareno Colombo por Matko Miljevic (R); 15m. Carlos Quintana por Alejo Veliz (RC) y Marco Ruben por Ángel Di María (RC).

Cambios en el segundo tiempo extra: 6m. Franco Navarro por Vicente Pizarro (RC), Fabricio Oviedo por Enzo Copetti (RC) y Duvan Vergara por Santiago Solari (R).

Incidencias en el segundo tiempo: 29m. Expulsado Adrián Martínez (R)

Incidencias en el primer tiempo extra: 6m. Expulsado Marco Di Césare (R).