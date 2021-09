Se comenzó a jugar una nueva fecha en el futsal chacarero

El Torneo 2021 "Radio Valle Viejo", sigue de una manera apasionante. Anoche, la cancha auxiliar del Polideportivo Capital "Fray Mamerto Esquiú" fue escenario del Superclásico Chacarero, el duelo de campeones y un choque tremendo entre Las Pirquitas y Juventud Unida.

Los resultados fueron los siguientes:

Obreros SI 3 - San Martín 4

El Auténtico 5 - Villa Dolores 2

Las Pirquitas 6 - Juventud Unida 6

- Como sigue:

Jueves 30/09

- Cancha Aux. Polideportivo Capital

21:15hs, Coronel Daza vs Social Rojas

22:00hs, Los Sureños vs Sumalao

23:00hs, Social S.A. vs La Merced

Fotos: Gentileza Germán Malugani