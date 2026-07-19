Se termina el Mundial más grande de la historia: cómo será la ceremonia de clausura

Después de más de un mes de competencia, 104 partidos y la participación de 48 selecciones por primera vez en la historia, el Mundial 2026 llegará este domingo a su desenlace con la final que enfrentará a Argentina y España en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Antes de que el balón comience a rodar en el partido decisivo, la FIFA preparó una ceremonia de clausura con una puesta en escena especialmente diseñada para cerrar la edición más grande que tuvo la Copa del Mundo. El espectáculo buscará acompañar el desenlace deportivo con una producción artística que reunirá música, invitados especiales y una propuesta inédita para el torneo.

La organización explicó que el evento fue desarrollado junto al Balich Wonder Studio, el estudio creativo que también estuvo detrás de las ceremonias de apertura del Mundial. Según informó la FIFA, el objetivo de esta producción será reflejar la diversidad cultural de una Copa del Mundo que, por primera vez, se disputó en tres países anfitriones: Estados Unidos, México y Canadá.

Los horarios de una jornada especial

La programación de la final contempla distintas instancias que convertirán la jornada en un evento de varias horas.

Horarios confirmados:

14:30 (hora de la Argentina): inicio de la ceremonia de clausura, 90 minutos antes del partido.

inicio de la ceremonia de clausura, 90 minutos antes del partido. 16:00: comienzo de la final entre Argentina y España.

De esta manera, el espectáculo previo ocupará un lugar central antes del inicio del encuentro que definirá al nuevo campeón del mundo.

Post Malone encabezará el espectáculo previo

La ceremonia contará con la participación de diversas figuras del mundo del entretenimiento. El encargado de liderar el espectáculo será Post Malone, una de las principales estrellas de la música internacional, quien protagonizará el número central de la previa de la final.

Su actuación será uno de los momentos principales del show organizado por la FIFA antes del comienzo del encuentro entre Argentina y España.

A su vez, otro de los momentos que mayor expectativa generó en la previa será la interpretación del himno nacional de Estados Unidos, que estará a cargo de la cantante Jennifer Hudson, ganadora de los premios Emmy, Grammy, Oscar y Tony.

Modificación histórica del protocolo de una final

La decisión de la FIFA de incluir el himno estadounidense representa un hecho inédito en la historia de los Mundiales. Por primera vez se entonará el himno del país anfitrión durante la ceremonia de una final sin que su selección dispute el partido.

Tradicionalmente, en el encuentro decisivo únicamente se interpretan los himnos nacionales de las dos selecciones finalistas. En esta oportunidad, el protocolo será diferente: primero sonará el himno de Estados Unidos y posteriormente se interpretarán los himnos de Argentina y España, los dos equipos que buscarán levantar la Copa del Mundo.

La modificación constituye uno de los aspectos distintivos de la ceremonia preparada para cerrar esta edición del torneo.

El primer show de medio tiempo de un Mundial

La principal innovación de la final será la incorporación del primer espectáculo de medio tiempo en la historia de la Copa del Mundo. La propuesta está inspirada en el tradicional show del Super Bowl, aunque con diferencias importantes respecto al formato que caracteriza al evento del fútbol americano.

Si bien en un primer momento se estimaba que el entretiempo podría extenderse durante media hora, la información difundida en las últimas horas confirmó que el espectáculo tendrá una duración de 11 minutos, mientras que el descanso completo será de 17 minutos, apenas dos minutos más que un entretiempo habitual.

Ese período contemplará tanto el desarrollo del show como el tiempo necesario para el montaje y desmontaje del escenario, permitiendo que el partido continúe con una interrupción mínima.

Chris Martin dirigirá la producción

La FIFA informó que el espectáculo del descanso contará con una producción especial bajo la dirección artística de Chris Martin, líder de Coldplay.

El show reunirá a una amplia variedad de artistas y propuestas musicales, además de invitados especiales, conformando una de las producciones más ambiciosas organizadas para una final mundialista.

Artistas y participantes confirmados para el espectáculo de medio tiempo:

Justin Bieber.

Madonna.

Shakira.

BTS.

Gustavo Dudamel.

Burna Boy.

PS22 Chorus.

Coldplay.

Plaza Sésamo.

Los Muppets.

Con esta combinación de música, espectáculos y producciones especiales, la FIFA pondrá punto final a un Mundial que quedará marcado por su dimensión histórica, tanto por la cantidad de selecciones participantes como por haber sido la primera Copa del Mundo organizada de manera conjunta por Estados Unidos, México y Canadá. La final entre Argentina y España no solo definirá al nuevo campeón mundial, sino que también será el escenario de una ceremonia de clausura que incorporará novedades sin precedentes, desde la modificación del protocolo de los himnos hasta el estreno del primer show de medio tiempo en la historia del torneo.