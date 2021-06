Sosa, a la espera del alta: "Pronto estaré con mi familia"

El futbolista Rafael Sosa mostró su gran mejoría en sus redes sociales tras haber sufrido un ACV la semana pasada. Agradeció a todos y afirmó que está muy cerca del alta médica.

En su cuenta social de Facebook, posteó: "Buenas tardes a todos, queria dejarles un mnsj de agradecimiento a todas las personas que se preocuparon por mi estado de salud y contarles que me siento mucho mejor hoy me dieron la noticia de que el ultimo estudio salió muy bien y pronto voy a poder estar de nuevo con la familia en casa que es lo que mas quiero y necesito en este momento".

Agradeció: "y agradecerles a todos ustedes por estar ahi por cada mnsj cada oracion por las fuerzas q me dieron para poder pasar este mal momento a mi mujer mis hijos a la familia a mis amigos, compañeros de trabajo, a todos no me quiero olvidar de nadie ? todos voy a estar infinitamente agradecido por todo lo que hicieron estos dias LAS FUERZAS LLEGARON gracias a dios y a la virgen, ahora a seguir" cuidandonos y continuar con el tratamiento MUCHAS GRACIAS ?