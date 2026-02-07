Tigre sorprende a River y le gana en el Monumental

En el estadio Monumental, River Plate recibe a Tigre por la 4ª fecha de la zona B en el Apertura 2026 de la Liga Profesional, cruce de escoltas que dirige el juez Sebastián Zunino ante un lleno total.

Tiago Serrago, surgido del Millonario, le dio la ventaja al Matador de Victoria a los 6 minutos del primer tiempo.

Nueve minutos más tarde, tras una pérdida en la mitad de la cancha, el conjunto de Diego Dabove marcó en una contra letal. El gol lo hizo David Romero.

Marcelo Gallardo perdió en el último compromiso al delantero Sebastián Driussi por lesión y está señalado por la falta de efectividad de todos sus atacantes.

La otra modificación, respecto al 11 que viene de empatar en Rosario contra Central sería la vuelta de Sebastián Viña al lateral izquierdo. El que vuelve al banco es Paulo Díaz y la dupla central volverá a estar conformada por Lucas Martínez Quarta y el juvenil Lautaro Rivero.

Por el lado del Matador, Diego Dabove ha encontrado una dupla ofensiva muy buena en estos primeros pasos: Ignacio Russo y David Romero están en sintonía dentro de una estructura que contará con Gonzalo Pity Martínez, pero en el banco de suplentes visitante.