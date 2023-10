Una ex figura del fútbol de Israel fue asesinada durante los ataques terroristas de Hamas

El ex futbolista Lior Assulin resultó una de las víctimas fatales de los ataques del grupo terrorista Hamas en Israel. El asesinato ocurrió en el momento que celebraba su cumpleaños número 43 y en medio de una fiesta irrumpieron 50 integrantes de la organización palestina que dispararon contra quienes estuvieron presentes en la reunión social que se celebró en un centro turístico en el sur del país.

La noticia fue informada por Israel Hayom. También lo anunció su ex club, Hapoel Tel Aviv, que en sus redes sociales comunicó: “Con gran dolor recibimos la noticia del fallecimiento del ex jugador del equipo Lior Asulin. Lior jugó con el uniforme del equipo entre 2009-2011. Enviamos nuestras condolencias a su familia, que no conozca más pena”.

Otro club en el que jugó Lior, el Bnei Shahnin, también manifestó su pesar: “Expresamos nuestras condolencias a la familia Assulin por la pérdida del ex jugador Lior Assulin. Lior fue socio en la victoria de Benny Sakhnin en la Copa Estatal 2003-2004, sus modales especiales están grabados en los corazones de sus amigos. Con gran dolor por él, llevamos nuestras oraciones al Creador del mundo para que reciba su misericordia. Que su recuerdo sea una bendición”.

El director técnico de ese club, Eyal Lachman, se sumó a las manifestaciones de dolor: “Un tipo con un corazón de oro, esa era su característica más destacada, siempre decían que su característica más destacada era retribuir, vi que la característica más destacada era dar a sus amigos su alma”. La publicación del Bnei Shahnin (@sakhnin.fc)

“Escuché ayer que estaba desaparecido, el primer pensamiento que vino a mi mente fue qué vida tan hermosa podría haber tenido y qué vida tan diferente pasó al final. Muy triste, todo el tiempo que simplemente sufrió”, agregó Eyal Lachman.

Asulin fue un prolífico delantero que disputó 284 partidos en la Primera División del fútbol israelí, llegando a convertir 88 goles. Su campaña profesional arrancó en el Maccabi Herzliya en 1997 y luego pasó por otros 12 equipos en su país. Se sumó un breve período en el Apollon Limassol de Chipre en 2008. Se retiró a los 37 años en el Hapoel Nazareth Illit.

Por otro lado, en abril de 2018 estuvo en prisión por ser considerado sospechoso de traficar con drogas y vender cannabis mediante Telegram. En enero de 2021 fue declarado culpable por estos delitos y lo condenaron a 19 meses de prisión y desde agosto de 2022 se hallaba en libertad.

Este sábado en la madrugada de Israel se produjeron los múltiples ataques terroristas de Hamas que hasta ahora dejaron al menos 700 muertos por el ataque terrorista de Hamas y más de 100 israelíes secuestrados en Gaza. El Ejército israelí comenzó este sábado una fuerte ofensiva contra objetivos de Hamas en la Franja de Gaza.