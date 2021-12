Una futbolista de Rosario Central denunció que el club la echó por besarse con una compañera

Un clima tenso se vive en Rosario Central con la denuncia de la jugadora del primer equipo femenino del Canalla, Maira Sánchez, quien aseguró que la echaron del equipo por besarse con una compañera, mientras que desde la dirigencia asegura que su partida se debió a motivos deportivos. Ante la exposición mediática del conflicto tuvo que intervenir el INADI así como también la encargada de género del club.

"Por motivos extra futbolísticos y de una manera muy injusta no voy a vestir más esta camiseta. El 9/11/21 me llamaron a uno de los vestuarios y a solas me comunica nuestra DT que me echaba del plantel "profesional" por haberme, supuestamente, besado dentro del club con una compañera", explicó Maira a través de un texto en su cuenta de Facebook. sus dichos estaban apuntados a la entrenadora Roxana Vallejos, a cargo de la formación rosarina.

Y agregó: "Ojalá puedan aprender los verdaderos valores que este deporte tan lindo tiene y que además sea un espacio en donde no confundan las cosas personales con la disciplina".

Por otro lado, Carla Facciano, responsable del fútbol femenino del club rosarino declaró en diálogo con el medio Rosario Plus: "Nunca la definición fue relacionada a la vida personal o de pareja de las jugadoras, sino que se trató de una decisión deportiva por el rendimiento".

Al mismo tiempo, el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo manifestó en un comunicado: "Expresamos nuestra preocupación ante una serie de hechos de hostigamiento y discriminación, que fueran denunciados en nuestro Organismo por las jugadoras de futbol de primera división femenina del Club Atlético Rosario Central".

“El deporte es justamente un vehículo para la inclusión, la integración y el encuentro entre diversidades. Estamos acompañando e investigando las denuncias, pero sobre todo queremos abrir un canal de diálogo para conciliar y mediar con el club", concluyó.

El episodio entró en etapa de investigación y todavía no hay precisiones sobre el futuro de Maira dentro del fútbol, aunque ella aclaró que está decidida a darle continuidad en alguna otra institución.