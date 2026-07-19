Video: Messi se mostró golpeado tras la derrota, pero tuvo un gesto de grandeza

Lionel Messi protagonizó una de las imágenes más emotivas de la final del Mundial 2026. Tras la derrota por 1 a 0 frente a España en el MetLife Stadium, el capitán de la Selección argentina evidenció toda su frustración, aunque también dejó una muestra de deportividad al felicitar a los jugadores rivales.

Finalizado el encuentro, las cámaras enfocaron al rosarino, que permaneció unos instantes tendido sobre el césped antes de incorporarse para saludar a los futbolistas españoles. Entre ellos, tuvo un afectuoso abrazo con Lamine Yamal, una de las figuras del nuevo campeón del mundo.

Lionel Messi se abrazó con Lamine Yamal. (REUTER)

Messi también felicitó al resto del plantel español antes de regresar junto a sus compañeros. Luego permaneció sentado sobre el campo de juego mientras observaba los festejos de España y aguardaba la ceremonia de premiación. En ese momento se quitó los botines, las medias y las canilleras, reflejando el duro golpe que significó la derrota.

La Selección argentina no logró generar situaciones claras durante los 90 minutos y afrontó el tramo final del encuentro con un jugador menos por la expulsión de Enzo Fernández. Ya en el tiempo suplementario, Ferran Torres marcó el único gol del partido para darle a España su segundo título mundial.

El abrazo entre Lamine y Messi 🫂 pic.twitter.com/FvxoANWATC — TyC Sports (@TyCSports) July 19, 2026

Messi disputó los 120 minutos y jugó la tercera final mundialista de su carrera. Aunque no pudo repetir la consagración conseguida en Qatar 2022, cerró el encuentro con un gesto de respeto hacia sus rivales, en una escena que fue destacada tras el final de la definición.